בעקבות מתקפת סייבר: שיבושים בנמלי התעופה בבריסל, ברלין ולונדון

מתקפת סייבר על ספקית מערכות הצ’ק-אין והעלייה למטוס באירופה שיבשה היום (שבת) את פעילותם של שלושה מנמלי התעופה המרכזיים ביבשת וגרמה לעיכובים וביטולי טיסות, כך הודיעו בשדות התעופה בלונדון, בבריסל ובברלין. נכון לשעה זו, עדיין לא פורסמו פרטים על זהות התוקפים או היקף הפגיעה במערכות.

בבריסל נמסר כי המתקפה השביתה את המערכות האוטומטיות, דבר שאילץ את הצוותים לעבור לעבודה ידנית בצ’ק-אין ובשערי העלייה למטוס. "הדבר משפיע באופן משמעותי על לוחות הזמנים של הטיסות וגורם לעיכובים ואף לביטולים", נכתב בהודעת הנהלת השדה.

עוד נמסר בהודעה כי "ספק השירות פועל באופן אינטנסיבי כדי לפתור את הבעיה בהקדם האפשרי", ונוסעים שתכננו לטוס בשבת הונחו לוודא מול חברות התעופה את מצב טיסתם לפני הגעה לנמל.

גם בנמל התעופה בברלין דווח על שיבושים דומים, עם אזהרה באתר הרשמי: "עקב תקלה טכנית אצל ספק מערכות הפועל ברחבי אירופה, זמני ההמתנה בצ’ק-אין ארוכים מהרגיל. אנו פועלים לפתרון מהיר של הבעיה". לאחר מכן, גם בנמל התעופה הית'רו שבלונדון הודיעו כי הם חווים שיבושים בשל המתקפה.

בתאגיד RTX, הבעלים של חברת Collins Aerospace, הודיעו כי זיהו שיבוש הקשור למתקפת סייבר בתוכנת MUSE, המשמשת בחלק מנמלי התעופה באירופה.

לדברי החברה, השיבוש מוגבל לפעילות הצ'ק-אין האלקטרוני והפקדת המזוודות, כאשר ניתן לעקוף את הבעיה באמצעות מעבר לצ'ק-אין ידני. "אנחנו פועלים במרץ כדי לפתור את התקלה ולהחזיר את מלוא השירות ללקוחותינו במהירות האפשרית", נמסר מ-RTX.