האחראי לכרזת ההצדעה הכפולה במועל יד עלול להיבחר לראשות עיר בגרמניה

מועמד מפלגת הימין הקיצון עשוי להיבחר לראשות עיר בגרמניה
וילקו מולר ממפלגת ה-AfD שנחשד בעבר בחשד לשימוש בסמלים נאציים בזמן קמפיין בחירות, הוא מועמד מוביל לניצחון בבחירות לראשות העיר פנקרפורט על האודר בגרמניה
מחבר דב גיל-הר
כרזת מועל היד של מולר וה-AFD
כרזת מועל היד של מולר וה-AFD צילום: .

לראשונה מאז הוקמה, מפלגת הימין הקיצון ה-AfD (אלטרנטיבה לגרמניה) עשויה לנצח הערב (ראשון) בבחירות פוליטיות ולהכתיר כראש עיריית פרנקפורט על האודר את וילקו מולר. קצין משטרה לשעבר, שנחקר בעבר בחשד לשימוש בסמלים נאצים. 

הכרזה עליה אחראי מולר

בעבר, מולר נחקר על פרסום כרזת בחירות הכוללת הצדעה כפולה במועד יד, ושימשה אותו במרוץ לפרלמנט המקומי של מדינת המחוז ברנדנבורג. בכרזה נראים אב ואם מחברים את קצות אצבעותיהם בהצדעת מועל יד זה מול זה, כמי שמקימים ״גג״ מעל ראשי שלושת ילדיהם והכיתוב הוא ״אנחנו מגינים על בטחונכם״. משרד התובע הציבורי של פרנקפורט חקר את מולר, שטען בחקירתו כי מדובר בגג תמים ולא במועל יד, אבל הכרזות הוסרו בהוראת התביעה ומולר הושעה זמנית מתפקידו במשטרה.

המתיחות במדינת המחוז הגרמנית ברנדנבורג גבוהה היום בצל הבחירות המתקיימות באזור, כאשר שני ראשי ערים ייבחרו בעיר פוטסדאם ובפרנקפורט על האודר (עיר במזרח גרמניה, בשונה מפרנקפורט המוכרת שעל הריין במרכז המדינה).ה-AfD עשויה לנצח ולהכתיר כראש עיריית פרנקפורט על האודר את וילקו מולר הבטוח בניצחונו: "אקבל מעל 50 אחוז בסיבוב הראשון".

תגיות
