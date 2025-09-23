רחפנים נצפו בשמי סקנדינביה, שדות התעופה בקופנהגן ובאוסלו הושבתו למשך שעות

שדות התעופה בקופנהגן ובאוסלו הושבתו בשל תנועת רחפנים
במשטרה הדנית אמרו כי בשעה זו לא נמצא קשר בין התקריות. אף אחד מכלי הטיס לא יורט על ידי הרשויות, ולדברי נציג המשטרה הרחפנים "נעלמו מעצמם"
מחבר דב גיל-הר
רחפנים ליד שדות התעופה בדנמרק
רחפנים ליד שדות התעופה בדנמרק צילום: Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS

רחפנים נצפו הלילה (שני-שלישי) בשמי דנמרק ונורווגיה וגרמו להשבתת הפעילות בשני שדות תעופה למשך מספר שעות. כלי הטיס לא יורטו על ידי הרשויות בדנמרק וטרם נעצרו חשודים במסגרת הפרשה. 

התקרית הובילה להשבתת הפעילות בשני שדות התעופה החשובים באוסלו ובקופנהגן למשך שעות. טיסות שהיו אמורות לנחות בקסטרופ הופנו לשדות תעופה בדרום שבדיה ובמקומות אחרים בדנמרק. הרשויות הדניות אמרו כי 31 טיסות הוסטו ממסלולן ו-20,000 נוסעים הושפעו מהתקרית. 

עוד אמרו בדנמרק כי לא נמצא קשר מידי בין האירועים בקופנהגן ואוסלו. לדברי נציג המשטרה, הטייס ככל הנראה היה "מפעיל מיומן" שניסה להדגים את יכולותיו הגבוהות. אף אחד מכלי הטיס לא יורט, ולדברי נציג המשטרה הם הופיעו ממספר כיוונים ולאחר מכן "נעלמו מעצמם". במשטרה הדנית הוסיפו כי טרם ידוע מי הפעיל את הרחפנים. 

ראש ממשלת דנמרק מטה פרידריקסן התייחסה לאירוע הרחפנים: "מה שראינו אתמול היא המתקפה הרצינית ביותר על תשתיות חיוניות בדנמרק עד כה", אמרה.

