מבוכה בספרד: הספינה שנשלחה להגן על המשט לעזה - מצוידת בנשק ישראלי

המשחתת "פורור" ששיגרה ממשלת ספרד כדי להגן על המשט לעזה, מצויידת במערכות נשק ישראליות - כך דווח אמש (חמישי) כלי תקשורת בספרד.
מדובר ככל הנראה במערכת טייפון לייצוב תותחים בקוטר 25 מ"מ מדגם MK-38, שמותקנת גם בספינות חיל הים הישראלי ונועדו לירי יציב גם במצב שהספינה מיטלטלת. המערכת מיוצרת על ידי חברת "רפאל", בשיתוף פעולה עם BAE Systems.
משמעות הדבר היא לכאורה שהספינה, שאמורה להגן על המשט מפני חיל הים הישראלי, מצוידת בנשק ישראלי.
יציאתה לדרך של הספינה הספרדית שתגן על המשט לעזה
The Spanish Navy’s patrol ship Furor (P-46) has set sail to escort and safeguard the Global Sumud Flotilla on its journey to Gaza. pic.twitter.com/mXhYeCErBG— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 26, 2025
על פי נתונים שפורסמו, תחזוקת התותחים הללו הוענקה לחברות היצרניות עצמן תמורת יותר ממיליון אירו, מה שמחזק את רמת התלות הספרדית, הצבאית והטכנולוגית בחברות זרות בכלל - וישראליות בפרט.