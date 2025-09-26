מבוכה בספרד: הספינה שנשלחה להגן על המשט לעזה - מצוידת בנשק ישראלי

מבוכה בספרד: הספינה שתגן על המשט לעזה - עם נשק ישראלי
המשחתת הספרדית "פורור", שנשלחה להגן על המשט, מצוידת במערכת נשק מתוצרת ישראל • מדובר במערכת לייצוב תותחים מדגם Typhoon MK-38, שמיוצרת על ידי חברת רפאל בשיתוף BAE Systems • תחזוקת המערכת מתבצעת על ידי החברות עצמן, במסגרת חוזה בשווי של יותר ממיליון אירו
מחבר דב גיל-הר
הספינה הספרדית שנשלחה להגן על המשט לעזה, לפני יציאתה מנמל קרטאחנה
הספינה הספרדית שנשלחה להגן על המשט לעזה, לפני יציאתה מנמל קרטאחנה צילום: מתוך עיתון "EL ESPANOL"

המשחתת "פורור" ששיגרה ממשלת ספרד כדי להגן על המשט לעזה, מצויידת במערכות נשק ישראליות - כך דווח אמש (חמישי) כלי תקשורת בספרד.

מדובר ככל הנראה במערכת טייפון לייצוב תותחים בקוטר 25 מ"מ מדגם MK-38, שמותקנת גם בספינות חיל הים הישראלי ונועדו לירי יציב גם במצב שהספינה מיטלטלת. המערכת מיוצרת על ידי חברת "רפאל", בשיתוף פעולה עם BAE Systems.

משמעות הדבר היא לכאורה שהספינה, שאמורה להגן על המשט מפני חיל הים הישראלי, מצוידת בנשק ישראלי.

מערכת הטייפון הישראלית המותקנת על הספינה הספרדית שנשלחה להגן על המשט לעזה
מערכת הטייפון הישראלית המותקנת על הספינה הספרדית שנשלחה להגן על המשט לעזה צילום: אתר "רפאל"

יציאתה לדרך של הספינה הספרדית שתגן על המשט לעזה

על פי נתונים שפורסמו, תחזוקת התותחים הללו הוענקה לחברות היצרניות עצמן תמורת יותר ממיליון אירו, מה שמחזק את רמת התלות הספרדית, הצבאית והטכנולוגית בחברות זרות בכלל - וישראליות בפרט.

