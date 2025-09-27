נערכים בשטח לעימות צבאי: החשש בחיזבאללה לנטילת נשקם בכוח

בארגון הטרור מכינים תוכנית מבצעית למקרה שצבא לבנון ינסה לקחת בכוח את הנשק של חיזבאללה. במקביל נערך חיזבאללה להתפתחויות בחזית הסורית כשהחשבון בינו לבין הנשיא החדש א-שרע עדיין פתוח

ארגון הטרור חיזבאללה נערך לתרחיש במסגרתו מדינת לבנון תנסה לקחת בכוח את הנשק שבידי הארגון. כך פורסם הערב (שבת) בכאן חדשות. חיזבאללה מתארגן לאחרונה בשטח ובונה תוכנית מבצעית למקרה שצבא לבנון ינסה לקחת את נשקו.

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נאם הערב בעצרת לזכרו של חסן נסראללה. בנאומו קרא קאסם לממשלת לבנון למלא את חובותיה מבחינת שיקום לבנון, נסיגת ישראל, הפסקת התקיפות שלה ושחרור השבויים הלבנונים שבידי ישראל.

קאסם הבהיר כי ארגונו לא יתפרק מנשקו. הוא גם ציין כי על ממשלת לבנון לשים את הריבונות הלאומית בראש מעייניה ולא לאפשר לישראל להישאר בלבנון. הוא קרא לממשלה לתקן את הטעות הגדולה שעשתה בעניין החלטותיה לפרק את חיזבאללה מנשקו.

במקביל נערך חיזבאללה לעסוק בחזית הסורית, זאת בעקבות עלייתו לשלטון של אחמד א-שרע שנחשב לגורם עוין לארגון הטרור. בחיזבאללה מוטרדים מאוד ממהלכיו של א-שרע וישנו חשבון פתוח בין ארגון הטרור לבין נשיא סוריה.