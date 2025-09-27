נערכים בשטח לעימות צבאי: החשש בחיזבאללה לנטילת נשקם בכוח

נערכים לעימות צבאי: החשש בחיזבאללה לנטילת נשקם בכוח
בארגון הטרור מכינים תוכנית מבצעית למקרה שצבא לבנון ינסה לקחת בכוח את הנשק של חיזבאללה. במקביל נערך חיזבאללה להתפתחויות בחזית הסורית כשהחשבון בינו לבין הנשיא החדש א-שרע עדיין פתוח
מחבר רועי קייס
Getting your Trinity Audio player ready...
AP Photo/Hassan Ammar
צילום: AP Photo/Hassan Ammar

ארגון הטרור חיזבאללה נערך לתרחיש במסגרתו מדינת לבנון תנסה לקחת בכוח את הנשק שבידי הארגון. כך פורסם הערב (שבת) בכאן חדשות. חיזבאללה מתארגן לאחרונה בשטח ובונה תוכנית מבצעית למקרה שצבא לבנון ינסה לקחת את נשקו.

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נאם הערב בעצרת לזכרו של חסן נסראללה. בנאומו קרא קאסם לממשלת לבנון למלא את חובותיה מבחינת שיקום לבנון, נסיגת ישראל, הפסקת התקיפות שלה ושחרור השבויים הלבנונים שבידי ישראל.

קאסם הבהיר כי ארגונו לא יתפרק מנשקו. הוא גם ציין כי על ממשלת לבנון לשים את הריבונות הלאומית בראש מעייניה ולא לאפשר לישראל להישאר בלבנון. הוא קרא לממשלה לתקן את הטעות הגדולה שעשתה בעניין החלטותיה לפרק את חיזבאללה מנשקו.

במקביל נערך חיזבאללה לעסוק בחזית הסורית, זאת בעקבות עלייתו לשלטון של אחמד א-שרע שנחשב לגורם עוין לארגון הטרור. בחיזבאללה מוטרדים מאוד ממהלכיו של א-שרע וישנו חשבון פתוח בין ארגון הטרור לבין נשיא סוריה.

עוד בנושא

נעים קאסם בטקס שנה לחיסול נסראללה בביירות

מנהיג חיזבאללה: לא נתפרק מנשקנו. מוכנים לנהל קרב על כך

שמחה ברחובות, בכי באולפנים: התגובות לחיסול נסראללה בעולם הערבי

שמחה ברחובות, בכי באולפנים: התגובות לחיסול נסראללה בעולם הערבי

תגיות |
בחירת העורכת
  • אינתיפדה
    הזכרונות מהתקופה ששינתה את פני צה"ל | חוזרים לאינתיפאדה
  • "זה הבית שלי": חיים בן ה-100 חזר לקיבוץ אחרי ששרד את טבח 7 באוקטובר
    בגיל 100 ואחרי ששרד את 7.10: ניצול השואה שחזר לקיבוץ
  • גיא מנסטר, מתוך הסדרה "ילד רע"
    כבוד: הסדרה "ילד רע" מועמדת לפרס האמי הבין-לאומי
  • ליב שרייבר, שרון אוסבורן, ג'ין סימונס
    כ-1,200 אמנים בהוליווד גינו את חרם הקולנוענים על ישראל
  • הבדואי הציוני
    הבדואי הציוני שמייעץ לראש הממשלה | ערבים לזה

אולי יעניין אותך