מחשש למלחמה עם סין: ארה"ב מעוניינת להכפיל את ייצור הטילים

מחשש למלחמה עם סין: ארה"ב פועלת להכפיל את ייצור הטילים
נציגי חברות המייצרות טילים עבור צבא ארצות הברית נפגשו עם בכירים בפנטגון וקיבלו הוראה להכפיל את הייצור. הסיבה: הכנות למלחמה אפשרית עם סין
מחבר ישי בר-יוסף
  • ישי בר-יוסף
נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ
נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צילום: רויטרס

בפנטגון מעוניינים להכפיל את ייצור הטילים כדי להתכונן לאפשרות של מלחמה עם סין. כך דיווח היום (שני) ה"וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח בפנטגון חוששים כי מלחמה אפשרית עם סין תדלל את מלאי כלי הנשק השונים הנמצאים בידי ארצות הברית ובעיקר את מלאי הטילים. 

בשל כך משרד המלחמה האמריקני דחק בייצרנים המספקים טילים לצבא להכפיל את קצב הייצור. על פי "וול סטריט ג'ורנל" הספקים קיבלו את ההוראה במהלך פגישה שקיימו עם בכירים בפנטגון.

בשנים האחרונות סין האיצה תהליכים של ייצור נשק חדש והנשיא שי ז'נפינג אמר בכמה הזדמנויות כי על ארצו להיות מוכנה לעימות צבאי כם גורמים זרים המעוניינים לפגוע בהתעצמותה הכלכלית והמדינית של סין. 

