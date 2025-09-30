המכתב של צ'ארלי קירק לנתניהו חודשים לפני שנרצח - והאזהרה: "ישראל מפסידה"

צ'ארלי קירק במכתב לנתניהו לפני שנרצח: "ישראל מפסידה"
במכתב הממוען לראש הממשלה, משפיען הימין הזהיר כי ישראל מאבדת את תמיכת הצעירים באמריקה - גם בקרב השמרנים
מחבר רם ברנדס
  • רם ברנדס
Getting your Trinity Audio player ready...
צ'ארלי קירק בכנס בחירות של דונלד טראמפ בלאס וגאס, אוקטובר 2024
צ'ארלי קירק בכנס בחירות של דונלד טראמפ בלאס וגאס, אוקטובר 2024 צילום: אי-פי

משפיען הימין האמריקני צ'ארלי קירק ניסח מכתב הממוען לראש הממשלה נתניהו לפני מותו - כך לפי דיווח בלעדי שפורסם הלילה (שלישי) בניו יורק פוסט. המכתב עסק בהתנגדות הגואה בקרב החברה האמריקנית לישראל ולפעולתה בעזה במסגרת המלחמה.

במכתב, המתוארך ל-2 במאי השנה, הביא קירק דאגה מכך שמגמות של אנטי-ישראליות ואף אנטישמיות נמצאות בעלייה חדה ברשתות החברתיות לדבריו. קירק טוען כי המגמה אינה נפוצה רק בקרב המחנה הליברלי אלא גם בקרב הצעירים השמרניים המזוהים עם תנועת MAGA.

"אדוני ראש הממשלה, אני מפציר בך לחדש את אסטרטגיית לוחמת המידע שלך", כתב קירק. "לפעמים, נוצר הרושם שישראל חושבת שכולם שונאים אותה, אז אין טעם לדאוג לכבוש את הלבבות והתודעה. אם יש אמת ברושם הזה, אני מפציר בך לשקול שמדיה חברתית ופודקאסטים הם המקום שבו אתה נלחם על ליבם ותודעתם של הדור הצעיר".

קירק נרצח לפני כשלושה שבועות במהלך אירוע סטודנטים באוניברסיטת יוטה. קירק היה פעיל ימין ויוצר תוכן אמריקני המזוהה עם תנועת MAGA. הוא היה בן 31 במותו, והניח אחריו אישה ושני ילדים. מלבד תמיכתו בישראל ועמדותיו השמרניות, קירק היה ידוע בדעות והתבטאויות קיצוניות, בין היתר כנגד נשים ולהט"ב.

עוד בנושא

באצטדיון פוטבול ובהשתתפות טראמפ: צ׳ארלי קירק יובא למנוחות בלווית ענק

באצטדיון פוטבול ובהשתתפות טראמפ: צ'ארלי קירק יובא למנוחות בלווית ענק

החשוד ברצח צ'ארלי קירק

רוצח צ'ארלי קירק התוודה בפני חברו: "נמאס לי מהשנאה שלו"

תגיות |
בחירת העורכת
  • כריכת הספר "השמש לא מעניינת אותי"
    מה עושים כשהילד שלך עשה את הבלתי נסלח?
  • הזמרת הישראלית שתככב בפיפ"א 26
    הנציגות החדשה והמפתיעה של ישראל במשחק FIFA 26
  • מלחמה על איזה בית
    הצוות או האישה? דיוקן מילואים חשוף | מלחמה על איזה בית
  • 40 שנה ללכתה: תיעוד נדיר מימיה האחרונים של יונה וולך
  • שולי רנד, מתוך "פגישה עם רוני קובן"
    "להפוך את הכאב לשירה": שולי רנד על היצירה בצל המלחמה

אולי יעניין אותך