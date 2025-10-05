הקמפיין של טראמפ לקבלת פרס נובל - והחשש בנורווגיה

בסוכנות הידיעות בלומברג פרסמו כתבה שעסקה בטקס שיכריז על הזוכה בתואר היוקרתי שיתקיים בסוף השבוע ועל הדאגה באוסלו מפעולות תגמול של נשיא ארצות הברית אם לא יזכה

סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה היום (ראשון) כי בנורווגיה חוששים מפני פעולות תגמול מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אם לא יוכרז כזוכה בפרס נובל לשלום בטקס שיתקיים בסוף השבוע.

בכתבה תחת הכותרת "ייתכן שוועדת פרס הנובל 'תעליב' את טראמפ", ציינו כי הנשיא האמריקני לא הסתיר את רצונו להצטרף לארבעה נשיאים אמריקניים לשעבר שזכו בפרס היוקרתי. טראמפ עצמו טען כי קבלת הפרס מגיעה לו בשל העובדה שסיים כמה מלחמות ברחבי העולם.

בבלומברג הוסיפו כי בשנת 2010 ועדת הפרס לא נשמעה להזהרות מבייג'ינג מפני הענקת הפרס למתנגד-המשטר ליו שיאובוֹ, שמת בהמשך בבית-הכלא, ונדרשו מספר שנים לתיקון היחסים בין אוסלו לבייג'ינג.

דיוני ועדת הפרס חתומים למשך 50 שנה, כך שאלא אם טראמפ יזכה ב-10 באוקטובר, החוקרים והציבור הכללי ייאלצו להמתין חמישים שנים כדי לדעת אם טראמפ בכלל היה ברשימה המצומצמת לקבלת הפרס בשנת 2025.

טראמפ הטיל מכס בשיעור 15% על נורבגיה – שיעור יחסית נמוך - כחלק מגל הטלת המכסים שלו, ואוסלו ו-וושינגטון ממשיכות לנהל שיחות סחר.

ראוי לציין כי הגשת המועמדים לפרס נובל לשנת 2025 נסגרה ב-31 בינואר, ימים ספורים לאחר שטראמפ שב לבית הלבן. כך שישנה אפשרות שהנשיא האמריקני לא נמצא בין המועמדים. בנוסף, ישנם 338 מועמדים לזכייה ובראש טבלאות ההימורים נמצא "חדר המצב" העוסק במלחמה בסודן.