הקמפיין של טראמפ לקבלת פרס נובל - והחשש בנורווגיה

הקמפיין של טראמפ לקבלת פרס נובל - והחשש בנורווגיה
בסוכנות הידיעות בלומברג פרסמו כתבה שעסקה בטקס שיכריז על הזוכה בתואר היוקרתי שיתקיים בסוף השבוע ועל הדאגה באוסלו מפעולות תגמול של נשיא ארצות הברית אם לא יזכה
מחבר רם ברנדס
  • רם ברנדס
Getting your Trinity Audio player ready...
פרס נובל
צילום: אי-פי

סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה היום (ראשון) כי בנורווגיה חוששים מפני פעולות תגמול מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אם לא יוכרז כזוכה בפרס נובל לשלום בטקס שיתקיים בסוף השבוע. 

בכתבה תחת הכותרת "ייתכן שוועדת פרס הנובל 'תעליב' את טראמפ", ציינו כי הנשיא האמריקני לא הסתיר את רצונו להצטרף לארבעה נשיאים אמריקניים לשעבר שזכו בפרס היוקרתי. טראמפ עצמו טען כי קבלת הפרס מגיעה לו בשל העובדה שסיים כמה מלחמות ברחבי העולם.

בבלומברג הוסיפו כי בשנת 2010 ועדת הפרס לא נשמעה להזהרות מבייג'ינג מפני הענקת הפרס למתנגד-המשטר ליו שיאובוֹ, שמת בהמשך בבית-הכלא, ונדרשו מספר שנים לתיקון היחסים בין אוסלו לבייג'ינג.

דיוני ועדת הפרס חתומים למשך 50 שנה, כך שאלא אם טראמפ יזכה ב-10 באוקטובר, החוקרים והציבור הכללי ייאלצו להמתין חמישים שנים כדי לדעת אם טראמפ בכלל היה ברשימה המצומצמת לקבלת הפרס בשנת 2025.

טראמפ הטיל מכס בשיעור 15% על נורבגיה – שיעור יחסית נמוך - כחלק מגל הטלת המכסים שלו, ואוסלו ו-וושינגטון ממשיכות לנהל שיחות סחר.

ראוי לציין כי הגשת המועמדים לפרס נובל לשנת 2025 נסגרה ב-31 בינואר, ימים ספורים לאחר שטראמפ שב לבית הלבן. כך שישנה אפשרות שהנשיא האמריקני לא נמצא בין המועמדים. בנוסף, ישנם 338 מועמדים לזכייה ובראש טבלאות ההימורים נמצא "חדר המצב" העוסק במלחמה בסודן.

עוד בנושא

מדליית פרס נובל

ארגון יפני הפועל לביטול נשק גרעיני זכה בפרס נובל לשלום

נארגס מוחמדי זוכת פרס נובל לשלום

פרס נובל לשלום הוענק לאסירה האיראנית נארגס מוחמדי

תגיות |
בחירת העורכת
  • מיום כיפור ועד חרבות ברזל: מצעד שירי המילואים
    מיום כיפור ועד חרבות ברזל: קבלו את מצעד שירי המילואים
  • בית הכנסת שהתגלה בחפירה
    גילוי היסטורי: שרידי בית כנסת בן 1,500 שנה אותרו בגולן
  • טיילור סוויפט, מתוך צילומי האלבום The Life of a Showgirl
    בחזרה לפופ הקליל: האלבום החדש של טיילור סוויפט
  • רובי וויליאמס מופיע בגמר אליפות העולם למועדונים בניו ג'רזי, בחודש יולי
    מופע של רובי וויליאמס בוטל "עקב תמיכתו בישראל"
  • הלוחמים והשבויים של מלחמת יום הכיפורים - שבניהם נלחמים בעזה
    לוחמי מלחמת יום הכיפורים - שבניהם נלחמים בעזה

אולי יעניין אותך