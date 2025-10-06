מה הסיבה שגרמניה לא הודיעה לישראל על אמברגו הנשק? כי נתניהו סינן את הקנצלר

כי ביבי סינן: הסיבה שגרמניה לא הודיעה על אמברגו הנשק
קנצלר גרמניה חשף בריאיון כי ישראל לא ידעה מראש על כוונת גרמניה להטיל את האמברגו, בגלל שנתניהו לא קיבל את שיחתו: "הייתי אומר לו את זה יומיים קודם, אם הוא לא היה מבטל את השיחה"
מחבר דב גיל-הר
ראש הממשלה נתניהו והקנצלר מרץ
ראש הממשלה נתניהו והקנצלר מרץ צילום: חיים גולדברג, פלאש 90, רויטרס

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התראיין אתמול (ראשון) לרשת ARD, הערוץ הציבורי הגרמני, ומלבד הכרזתו כי יתמוך בהחרמת האירוויזיון בידי גרמניה אם ישראל תודח ממנו, הוא חשף גם פרטים על יחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מרץ הכריז בתחילת אוגוסט האחרון על אמברגו נשק על ישראל עקב המלחמה בעזה, והפתיע את לשכת ראש הממשלה ואת משרד החוץ. אתמול הוא נשאל מדוע לא הודיע לנתניהו על הכוונה מראש, והוא הסביר שזה פשוט סירב לקבל את שיחתו.

"הייתי אומר לו את זה יומיים קודם, אם הוא לא היה מבטל את השיחה. אבל נימקתי היטב את ההחלטה הזאת. אמרתי לו, אנחנו לא יכולים להמשיך לתמוך בדרך שאתה הולך בה. היום שוב דיברתי איתו בטלפון והבעתי את תמיכתנו המלאה בדרך הנוכחית. היחסים שלי עם ישראל והעמדה הבסיסית שלי כלפי ישראל מעולם לא השתנו", כך סיפר מרץ ל-ARD.

מרץ הוסיף: "אנחנו תומכים בצבא הישראלי, זה לא סוד. אנחנו תומכים בישראל. אבל הסולידריות הבלתי מסויגת שלנו עם ישראל – מבחינתי היא מעולם לא עמדה למבחן. היחסים האישיים שלי עם ישראל טובים לחלוטין. זו מדינה נהדרת. אבל מה שהצבא הישראלי עשה שם, לפי דעתי, הלך רחוק מדי".

אמש שוחחו שוב מרץ ונתניהו, דנו בתוכנית טראמפ וסיכמו כי יש להמשיך להפעיל לחץ על החמאס במטרה להביא לשחרור כל החטופים. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו הודה לקנצלר מרץ על תמיכת גרמניה בישראל ואמר: "נמשיך לפעול בנחישות עד להשגת כל מטרות המלחמה, ובכללן השבת כל החטופים והבטחת ביטחון ישראל".

