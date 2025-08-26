למרות הכרזתה על אמברגו: גרמניה ממשיכה לרכוש נשק מישראל

מוקדם יותר החודש, בעקבות החלטת הקבינט לכיבוש העיר עזה, הודיע הקנצלר פרידריך מרץ כי ממשלתו לא תאשר להעביר לישראל נשק שעלול לשמש אותה ברצועה "עד להודעה חדשה"

למרות הצהרת הקנצלר פרידריך מרץ על אמברגו נשק על ישראל, חברת "רפאל" הודיעה היום כי הפרלמנט הגרמני אישר רכישת 90 פודי תצפית והכוונה מדגם Litening 5 עבור מטוסי היורופייטר טייפון של חיל האוויר הגרמני (בונדסוור). ב"רפאל" מסרו כי המהלך ממחיש את השותפות ארוכת השנים בין "רפאל" לגרמניה ואת האמון במערכות "רפאל", במקביל למגמה גלובלית לאימוץ סנסורים רב-גליים ויכולות תקיפה מדויקות מטווח מבטחים במרחבי אוויר מאוימים.

Litening 5 היא מערכת דור חמישי לתצפית והכוונת חימוש אוויר קרקע, שנמצאת בשירות מבצעי ב-28 חילות אוויר ברחבי העולם. עד כה נמסרו יותר מ-2,000 יחידות עם יותר מ-2.2 מיליון שעות טיסה מבצעיות והן מהוות כיום אחת ממערכות פוד ה-TGP הנפוצות בעולם. המערכת כוללת הדמיה באינפרה-אדום בטווחים קצרים ובינוניים, הדמיה צבעונית ברזולוציה גבוהה וסימון לייזר דו-גלי.

בתוך כך, קנצלר גרמניה מרץ אמר הבוקר כי ארצו לא תצטרף ליוזמה להכרה במדינה פלסטינית כעת. את הדברים אמר בזמן פגישה עם ראש ממשלת קנדה מארק קרני המבקר בברלין.