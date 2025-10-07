מיצג לנרצחי הטבח בקמפוס האמריקני שהיה מוקד ההפגנות נגד ישראל

מיצג לנרצחי הטבח בקמפוס שהיה מוקד ההפגנות נגד ישראל
תמונותיהם וסיפוריהם של 1,200 נרצחי הטבח הוצבו במסגרת מיצג זיכרון באוניברסיטת קולומביה, שבמשך השנתיים האחרונות היוותה מוקד מרכזי של מחאות נגד ישראל. אחד מיוזמי המיצג אמר: "באנו לומר בקול ברור: 'לא ניתן לשנאה להשתיק את האמת'. אנו כאן כדי להזכיר לסטודנטים ולעולם כולו מה באמת קרה באותו יום שחור"
מחבר מערכת כאן חדשות
  • מערכת כאן חדשות
Getting your Trinity Audio player ready...
מיצג זיכרון לנרצחי טבח 7 באוקטובר באוניברסיטת קולומביה
מיצג זיכרון לנרצחי טבח 7 באוקטובר באוניברסיטת קולומביה צילום: DiploAct ו-Let’s Do Something

יום הזיכרון לטבח ה-7 באוקטובר: מיצג זיכרון עם תמונותיהם וסיפוריהם של יותר מ-1200 נרצחי הטבח הוצב באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק. המיצג הוא יוזמה משותפת של הארגונים DiploAct ו-Let’s Do Something וסטודנטים למען ישראל.

באוניברסיטה האמריקנית נפרסו לאורך קילומטר וחצי כיסאות ריקים שכל אחד מהם מייצג חיים שנגדעו באכזריות בטבח שביצע חמאס בישראל ב-7 באוקטובר. על כל כיסא הוצבו תמונת הקורבן, נר זיכרון, פרחים טריים וסיפור החיים האישי של כל נרצח.

עמית דרי, יו"ר דיפלואקט, התייחס לבחירה להציב את המיצג באוניברסיטת קולומביה, שהייתה מוקד מרכזי להפגנות נגד ישראל בשנתיים האחרונות: "הגענו לקולומביה לא רק משום שזו הייתה זירת ההפגנות הקשות ביותר נגד ישראל, אלא משום שהיא הפכה לסמל של גל האנטישמיות השוטף את הקמפוסים בעולם. באנו לומר בקול ברור: 'לא ניתן לשנאה להשתיק את האמת'. אנו כאן כדי להזכיר לסטודנטים ולעולם כולו מה באמת קרה באותו יום שחור".

עוד בנושא

מחאה מאהל אוהלים פרו פלסטינים אוניברסיטת קולומביה

אחרי ההודעות האנטישמיות: 3 בכירים באונ' קולומביה התפטרו

מפגינים פרו-פלסטינים באוניברסיטת קולומביה

אוניברסיטת קולומביה קבעה: כשלנו בטיפול באנטישמיות

תגיות |
בחירת העורכת
  • נוגה פרידמן
    "חיה חיים קטנים בלי לשאול שאלות גדולות": שנתיים של שכול
  • תרבות הביטול תמונת שיתוף
    עדן ואלירן תוהים למה לסוכות יש יח"צ גרוע אצל החילונים
  • מסע החיים: נעורים, תומאס קול
    חיים על הדרך: מחשבות על מהות התנועה של חג הסוכות
  • נוי זעפרני
    אניה בוקשטיין במחווה לנוי זעפרני שנרצחה ב-7.10
  • סוכת ראש עיריית ירושלים בכיכר ספרא
    מצפון ועד דרום: אירועי התרבות שלא תרצו לפספס בסוכות

אולי יעניין אותך