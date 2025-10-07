מיצג לנרצחי הטבח בקמפוס האמריקני שהיה מוקד ההפגנות נגד ישראל

תמונותיהם וסיפוריהם של 1,200 נרצחי הטבח הוצבו במסגרת מיצג זיכרון באוניברסיטת קולומביה, שבמשך השנתיים האחרונות היוותה מוקד מרכזי של מחאות נגד ישראל. אחד מיוזמי המיצג אמר: "באנו לומר בקול ברור: 'לא ניתן לשנאה להשתיק את האמת'. אנו כאן כדי להזכיר לסטודנטים ולעולם כולו מה באמת קרה באותו יום שחור"

יום הזיכרון לטבח ה-7 באוקטובר: מיצג זיכרון עם תמונותיהם וסיפוריהם של יותר מ-1200 נרצחי הטבח הוצב באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק. המיצג הוא יוזמה משותפת של הארגונים DiploAct ו-Let’s Do Something וסטודנטים למען ישראל.

באוניברסיטה האמריקנית נפרסו לאורך קילומטר וחצי כיסאות ריקים שכל אחד מהם מייצג חיים שנגדעו באכזריות בטבח שביצע חמאס בישראל ב-7 באוקטובר. על כל כיסא הוצבו תמונת הקורבן, נר זיכרון, פרחים טריים וסיפור החיים האישי של כל נרצח.

עמית דרי, יו"ר דיפלואקט, התייחס לבחירה להציב את המיצג באוניברסיטת קולומביה, שהייתה מוקד מרכזי להפגנות נגד ישראל בשנתיים האחרונות: "הגענו לקולומביה לא רק משום שזו הייתה זירת ההפגנות הקשות ביותר נגד ישראל, אלא משום שהיא הפכה לסמל של גל האנטישמיות השוטף את הקמפוסים בעולם. באנו לומר בקול ברור: 'לא ניתן לשנאה להשתיק את האמת'. אנו כאן כדי להזכיר לסטודנטים ולעולם כולו מה באמת קרה באותו יום שחור".