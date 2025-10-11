בוטלה הופעתו של אמן תומך ישראל בבלגיה: "חשש מהפגנות"

ראש עירייה בבריסל, צ'ארלס ספנס, אסר על קיום קונצרט של להקת המטאל האמריקאית Disturbed. סולן הלהקה, דייוויד דריימן, הוא יהודי ותומך נלהב של ישראל. לפני כחודש בוטלה הופעת הפילהרמונית של מינכן בגנט כיוון שמנצח התזמורת הוא ישראלי

ראש עירייה בבריסל, צ'ארלס ספנס, אסר על קיום קונצרט של להקת המטאל האמריקאית Disturbed, המתוכנן ל-15 באוקטובר. סולן הלהקה דיוויד דריימן, הוא יהודי ותומך נלהב של ישראל.

מדובר בעיר בשם פורסט, הידועה גם כוורסט, והיא אחת מ 19 רשויות המרכיבות את הבירה הבלגית בריסל. ההופעה אמורה היתה להתקיים באולם המרכזי בעיר, הפורסט נשיונל, ואולם ראש העיר סבור כי עלולות להתעורר "בעיות משמעותיות לבטחון הציבור" והוא חושש מפני הפגנות ומחאות.

דיוויד דריימן סולן הלהקה הוא תומך נלהב של צה"ל - כנראה סיבה מספיקה בעיני הבלגים לביטול הופעה. ביוני השנה פרסם תמונה שלו חותם על פגז ליד עזה, עם הכיתוב "לעזאזל חמאס". מחווה זו גרמה לזעם, בקרב קבוצות פרו-פלסטיניות הפעילות בבריסל.

"העדיפות והאחריות שלי הן בטיחות התושבים, המפגינים, הצופים וצוות פורסט נשיונל", הצהיר ראש עיריית פורסט. "בהתחשב בחוות הדעת השלילית של המשטרה ובמיקום הגיאוגרפי הייחודי של המקום, הייתה זו חובתי לקבל החלטה זו".

הקונצרט אמור היה להתקיים לכבוד 25 שנה לאלבום "The Sickness". לייב ניישן, מארגנת האירוע, טרם הגיבה להודעת הביטול.

ההחלטה מצטרפת לזו של פסטיבל המוזיקה פלנדריה בגנט בלגיה, שלפני כחודש ביטל הופעה של הפילהרמונית של מינכן בניצוחו של הישראלי להב שני כי ״לא הבהיר דיו את עמדתו לגבי המלחמה בעזה״.