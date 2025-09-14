ראש ממשלת בלגיה בא לתמוך במנצח הישראלי שהודר מפסטיבל בגנט

רה"מ בלגיה בא לתמוך במנצח הישראלי שהודר מפסטיבל בגנט
בארט דה וובר בא לצפות בתזמורת הפילהרמונית של מינכן בניצוחו של להב שני. התזמורת של מינכן הודרה מפסטיבל בעיר הבלגית גנט לאחר שלמארגנים התברר כי המנצח הוא ישראלי. דה וובר: "לעולם לא יהיה מקום לאנטישמיות בבלגיה". עם זאת דה וובר מתח ביקורת על מדיניות ישראל
מחבר דב גיל-הר
בארט דה וובר ולהב שני
בארט דה וובר ולהב שני צילום: רשתות חברתיות

ביקור מפתיע אמש (שבת) בהיכל האומנויות של העיר הגרמנית אסן, בקונצרט של הפילהרמונית של מינכן בניצוח להב שני.

ראש ממשלת בלגיה בארט דה וובר בא לתמוך במנצח הישראלי שזה עתה הודר, הוא ותזמורתו, מפסטיבל המוזיקה פלנדריה בעיר הבלגית גנט. "זה עתה הייתי בהופעה נפלאה באסן של הפילהרמונית של מינכן בניצוחו של להב שני", כתב דה וובר.

"לעולם לא יהיה מקום לגזענות ולאנטישמיות במדינה הזו (בלגיה). כאן אני מותח את הגבול. לכן אני מגנה בתוקף את ביטול התזמורת הפילהרמונית של מינכן לאחרונה על ידי פסטיבל פלנדריה גנט, אך ורק על בסיס מוצאו של המנצח להב שני. התעקשתי להעביר לו את המסר הזה באופן אישי ולהביע את הערכתי על תרומתו לכוחה של המוזיקה".

עם זאת צייץ ראש הממשלה הבלגי גם ביקורת על מדיניות ישראל: "מיד לאחר מתקפת הטרור הנוראית של חמאס, הבעתי את חששי שממשלת ישראל תרשה לעצמה להיגרר לסכסוך אלים בלתי פוסק בעזה. למרבה הצער, חשש זה התממש, על כל ההשלכות הנוראיות הכרוכות בכך. זו הסיבה שבלגיה תומכת בכל הסנקציות הממוקדות המוצעות על ידי האיחוד האירופי לסיום המלחמה".

