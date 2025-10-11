פרשת התקיפה המינית של כרים חאן והקשר לצווי המעצר לנתניהו וגלנט

תחקיר של עיתון הולנדי שהתפרסם היום מציג את מסכת ההתעללות שעברה עובדת של חאן בידיו, וחושף את ההאשמות והחשדנות בבית הדין הבינ"ל סביב פרסום צווי המעצר הבין לאומיים בנובמבר 2024

העיתון ההולנדי NRC חשף היום (שבת) תחקיר רחב העוסק בפרשת התקיפה המינית של כרים חאן, התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין לאומי. העיתון שוחח עם יותר מ-30 אנשים המעורים בנושא, כולל אנשי צוות בבית הדין הפלילי הבין-לאומי, כאשר רובם דיברו בעילום שם. התחקיר מבוסס גם על גישה שהשיג העיתון לפרוטוקולים חסויים, הקלטות, מיילים, דוחות חקירה, עדויות עדים והתכתבויות.

במרכז הפרשה עומדת ש', עורכת דין בת 38 שטיפסה במהירות בסולם הדרגות בבית הדין הפלילי הבין לאומי. בשנתיים האחרונות לעבודתה היא הייתה יד ימינו של התובע הראשי חאן. במאי 2024 היא סיפרה לבעלה ולשני עמיתיה שעברה על ידו התעללות מינית במשך חודשים.

חאן מכחיש את ההאשמות כלפעו וקורא להן "שקריות לחלוטין". עורכי דינו כתבו: "הלקוח שלנו מעולם לא ביצע התנהגות מינית בלתי הולמת מכל סוג שהוא והוא מכחיש בתוקף שאי פעם תקף מינית, הטריד או התעלל באדם כלשהו, ​​ניצול לרעה של סמכותו או עסק בכל התנהגות כפייתית או בלתי הולמת מבחינה מקצועית."

מאז האביב השנה חאן נמצא בחופשה, עד לתוצאות חקירה שמבצע האו"ם. באוגוסט פרסם הגרדיאן פרטים על חוויותיה של אישה אחרת שהאשימה גם היא את חאן בהתנהגות מינית בלתי הולמת. האירועים לכאורה התרחשו לפני שנים, בסביבות שנת 2009. חאן מכחיש גם את ההאשמות הללו.

התחקיר נפתח במייל שנשלח לבית הדין בהאג בידי מיכיאל, בעלה של ש', בו הוא כתב כי הוא "לא יכול עוד לשתוק". הוא כתב כי "אשתי הייתה קורבן להתעללות מצד כרים חאן במשך תקופה ארוכה, ולאחר מכן יותר משנה של הוצאת דיבה, הפחדה ובריונות מצדו וצוותו", כתב הבעל.

הוא תיאר כיצד היא זקוקה למינונים חזקים יותר ויותר של תרופות לחרדה מתמשכת, וכי היא מסתגרת בביתה. במייל כתב כי כמה שבועות קודם לכן היא תפסה את המספרים במטבח בדחף פתאומי וגזרה את שערה הארוך.

"זה שובר לי את הלב לראות אותה ככה", כתב מיכיאל במכתבו. "אם אתם רוצים לשים קץ לפשעים הגרועים ביותר בעולם, האם לא כדאי להתחיל בפשעים הנוראיים בבית המשפט עצמו?".

מסכת של התעללות

ש' החלה לעבוד לצד חאן ב-2023. בהצהרתה בכתב לוועדת החקירה, היא תיארה את החודשים הראשונים לעבודה לצד חאן כחיוביים: "הרגשתי בטוחה בעצמי ושאני יכולה להתמודד איתו". ב-6 במאי, היא שהתה עם חאן בוושינגטון. היא אמרה לחוקרי האו"ם שזיכרונותיה נגמרו ברגע שנקראה לחדר המלון שלו: "זה חור שחור אחד גדול".

ש' סיפרה לחוקרי האו"ם שההתעללות המינית התרחשה בבתי מלון, במשרד ובביתו של חאן. היא סיפרה כי הוא ביקש ממנה לשכב על השטיח במשרדו איתו. כשהייתה מוסרת מסמכים לביתו הוא היה מבקש ממנה להיכנס פנימה. לפעמים הייתה לוקחת את בנה איתה כשביקרה אותו, כדי שיהיה לה תירוץ לעזוב במהירות. כשחאן קרא לה למשרדו היא נזהרה לא לשבת, כדי שתוכל לעקוף אותו אם יתקרב אליה.

"עצמתי את העיניים וחיכיתי שזה יסתיים". כרים חאן

התחקיר מציג שורת אירועים בהם חאן ניצל לכאורה את מעמדו מול ש' וביצע מעשים החל ממגע ללא הסכמה ועד ליחסי מין ללא הסכמה ותוך ניצול מרותו. ש' תיארה בפני החוקרים פחד מפניו. היא גם תיארה כי במקביל להתרחשויות האלה, החלה הידרדרות ביחס המקצועי ביניהם כאשר חאן התעלם ממנה ובין השניים התפתחו ריבים קשים.

התלונה של ש' וצווי המעצר לנתניהו וגלנט

ש' סיפרה על מסכת ההתעללות לחברתה מספר חודשים לפני כן, אך בסוף אפריל 2024, אחרי שבמהלך נסיעת עסקים לקולומביה חאן תקף את ש' פעם נוספת, היא סיפרה לראשונה לקולגות שלה. הקולגות חשו מחויבים להעלות את הנושא בפני אגף משאבי אנוש. ההאשמות הועברו למנגנון הפיקוח העצמאי (IOM), המפקח על בית הדין.

החוקרים ביקשו לשוחח עם ש', ולדבריה ניתנה לה בחירה בין שתי אופציות: האם היא רוצה שתתקיים חקירה על הבוס שלה, או שההאשמות אינן נכונות? היא קטעה את הפגישה מיד ולא רצתה דבר. החקירה הפנימית הסתיימה יומיים לאחר מכן.

בגרסה הרשמית הכלולה בדו"ח של רשות הפיקוח על בית המשפט, הקורבן לכאורה סירב "לאשר או להכחיש" את ההאשמות. אך התכתבויות מראות כי ש' ביקשה יום לאחר מכן עוד זמן לחשוב לאחר שתיארה כי הרגישה שהיא נדחקת לתת עדות.

חאן רמז לריגול וקונספירציה. בית הדין הפלילי הבינ"ל

התובע רמז בפני עובדים אחרים של בית הדין הפלילי הבין-לאומי כי האשמותיה של ש' הן חלק מתוכנית גדולה יותר, ורמז על משחק כוחות הכולל הסתננות וריגול. "יש כרישים במים", אמר לה באחת השיחות האחרונות שלהם. עד מהרה נפוצו שמועות כי ש' עובדת עבור המוסד. חשד נפל גם על עמיתיה.

ביום שבו שוחחו חאן וש' בפעם האחרונה - ההאשמות דלפו לציבור הרחב על ידי חשבון טוויטר עלום. זה היה באוקטובר של 2024. חודש לאחר מכן נפתחה חקירה חדשה. באותו החודש יצאו צווי המעצר הבין לאומיים כנגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון יואב גלנט.

בשלב זה הפך סיפורה של ש' לקרב בין שני נרטיבים: צד אחד טען שצווי המעצר השנויים במחלוקת נועדו להסיח את הדעת מההאשמות החמורות כנגד חאן. ראש הממשלה נתניהו אף התייחס לכך בסרטון שפרסם, בו אמר: "עכשיו ברורה הסיבה האמיתית מאחורי צווי המעצר", אמר.

האחר - שש' והקולגות שלה הם מרגלים מטעם ישראל, וחלק מניסיון מתוזמר לחתור תחת סמכותו של חאן ולהשמיץ אותו. בחלק מגופי תקשורת בעולם הערבי מסגרו את הסיפור כקונספירציה ישראלית-אמריקנית שמטרתה למנוע חקר של פשעי מלחמה בעזה.

במכתבו לבית הדין, כתב מיכאיל: "זה שקראו לנו מרגלים ישראליים זה אפילו לא הכי גרוע. כל בוקר אני מתעורר ורואה אותה על הספה. אני לא מצליח לישון, אני שומע אותה מקיאה בגלל מה שהוא עשה לה".