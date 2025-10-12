כוכבת "אונליפנס" ישראלית חשודה בשורה של מקרי שוד בלוס אנג'לס

אדווה לביא חשודה כי פיתתה גברים מבוגרים באפליקציות היכרויות ושדדה את בתי היוקרה שלהם. לביא נתנה את גרסתה בתגובה ל"דיילי מייל" וטענה כי היא קורבן של קונספירציה: "מנסים לחסל אותי"
אדווה לביא, כוכבת "אונליפנס" ישראלית החשודה בשוד
אדווה לביא, כוכבת "אונליפנס" ישראלית החשודה בשוד צילום: BNA

משטרת מחוז לוס אנג'לס מחפשת אחר דוגמנית ה"אונליפנס" אדווה לביא, כך דווח היום (ראשון) ב"אינדפנדנט". לביא, ישראלית בת 27, חשודה כי שדדה את בתי היוקרה של לפחות עשרה גברים מבוגרים לאחר שפיתתה אותם דרך אפליקציות היכרויות.

לפי משרד השריף של מחוז לוס אנג'לס, לביא משתמשת בכינויים "מיה ונטורה" ו"שושנה", וחשודה בלפחות עשרה מקרי שוד ברחבי המחוז. בימים האחרונים טענו גם כוכבות פורנו שעבדו אימה כי לביא גנבה מהן חפצים וכסף במהלך צילומים.

לביא נכנסה לתעשיית הפורנו בימי הקורונה, כך דווח, אז פוטרה מעבודתה כדיילת בצל המגיפה. היא צברה עוקבים רבים ברשתות החברתיות ובהמשך הופיעה בסרטים ובמגזינים.

לביא נשאלה על החשדות נגדה על ידי עיתון ה"דיילי מייל" וטענה בפניהם כי אינה יודעת במה מדובר וכי ההאשמות אינן מוכרות לה. לטענתה, היא קורבן של תיאוריית קונספירציה. היא אמרה כי: "זה המחיר שמשלמים כשאת מסתובבת עם אנשים מאוד חזקים ומקושרים, אם את מעצבנת אותם הם יכולים לנסות לחסל אותך". משטרת מחוז לוס אנג'לס קראה לציבור לדווח אם ייתקלו בה.

