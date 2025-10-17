הקיבוץ הישראלי נכנס לרשימת הכפרים התיירותיים הטובים בעולם

קיבוץ נאות סמדר שבערבה הוא אחד מתוך 250 כפרים ברחבי העולם שנכנס לרשימה היוקרתית של ארגון התיירות של האו"ם. ראש המועצה האזורית חבל אילות-הערבה הדרומית: "רגע מרגש וגאווה גדולה"

בטקס חגיגי שנערך היום (שישי) בסין, הכריז ארגון התיירות של האו"ם על הצטרפותו של קיבוץ נאות סמדרת שבערבה לאחד מ-250 הכפרי ם התיירותיים הטובים בעולם. הקיבוץ האקולוגי שיתופי נכנס לרשימת היוקרתית "BTV - Best TourismVillages" של הארגון, שמאגדת את הכפרים התיירותיים הטובים בעולם בזכות הובלתם בתחום תיירות בת־קיימא, שימור תרבותי וחדשנות תיירותית.

בארגון התיירות העולמי בירכו את נאות סמדר: "ההישג הזה מכיר בעושרה התרבותי והטבעי של נאות סמדר ובמחויבותה לקיימות על שלושת היבטיה - אקולוגי, חברתי וכלכלי. קיבוץ נאות סמדר נבחר מבין יותר מ-270 מועמדויות מ-65 מדינות - הוכחה ברורה לערכים יוצאי הדופן שלה ולפעולותיה לקידום תיירות כפרית". שר התיירות חיים כץ בירך גם הוא על ההישג: "הקיבוץ מייצג את הרוח הישראלית במיטבה בשילוב של חדשנות, קיימות וקהילתיות".

קיבוץ נאות סמדר ששוכן בערבה הדרומית נוסד ב-1989. בקיבוץ חיים כ-250 תושבים: חברי קיבוץ, משפחות, ילדים ומתנדבים מהארץ ומהעולם, והוא מהווה מודל ייחודי של קהילה אקולוגית שיתופית. תיירים שמגיעים לקיבוץ יכולים לבקר בבית אומנויות שנבנה במשך 15 שנה על ידי חברי הקהילה, יקב בוטיק אורגני, פונדק עם תוצרת מקומית, חדרי אירוח מדבריים, סדנאות אמן, תצפיות כוכבים לצד טלסקופ הסקר של מכון ויצמן וסיורים מודרכים בנוף מדברי.

ההישג של נאות סמדר הוא למעשה הפעם השנייה בה כפר תיירותי בישראל נכנס לרשימה היוקרתית של האו"ם, כאשר תחת ההישג הזה נרשם כבר כפר כמא שבגליל התחתון, שזכה להיכנס לרשימה בשנת 2022. "נאות סמדר מייצג חדשנות תיירותית, קיימות ואמנות, ומשלב פרויקטים לשימור טבע, אנרגיה מתחדשת ומסורת תרבותית מדברית. שילוב זה הופך אותו ליעד השראה לתיירות כפרית בישראל ובעולם", נמסר ממשרד התיירות

מנאות סמדר נמסר: "בעשור האחרון עבר קיבוץ נאות סמדר מהפכה של ממש בתחום התיירות. היום אנו מנגישים את התרבות, הקולינריה והאדריכלות הייחודית של המקום לקהל מהארץ ומהעולם. אנו מברכים על ההכרה הבינלאומית החשובה, ומקווים שתשמש מנוף להמשך פיתוח התיירות בערבה ובישראל כולה". ראש המועצה האזורית חבל אילות-הערבה הדרומית: "רגע מרגש וגאווה גדולה".