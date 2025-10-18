בגלל פרשת אפשטיין: הנסיך אנדרו יוותר על תואר הדוכס מיורק

פרשת אפשטיין: הנסיך אנדרו יוותר על תואר הדוכס מיורק
לאחר פרסום זיכרונותיה של וירג'יניה ג'ופרה שטענה כי הנסיך אנדרו פגע בה מינית, הוחלט במשפחת המלוכה הבריטית כי הנסיך אנדרו יוותר על תאריו המלכותיים
מחבר איתמר וישנקו
  • איתמר וישנקו
מימין לשמאל: הנסיכה קייט, הנסיך אנדרו והנסיך וויליאם, ספטמבר 2025
מימין לשמאל: הנסיכה קייט, הנסיך אנדרו והנסיך וויליאם, ספטמבר 2025 צילום: רויטרס

פרשת ג'פרי אפשטיין: לאחר ששוחח עם המלך צ'ארלס השלישי, הנסיך אנדרו הודיע הלילה (בין שישי לשבת) כי יוותר על תאריו המלכותיים, ובהם תואר הדוכס מיורק. זאת בעקבות הטענות כי היה מעורב בפרשת עבירות המין של ג'פרי אפשטיין.

בהצהרה שפרסם דרך ארמון בקינגהאם אמר הנסיך אנדרו כי: "ההאשמות המתמשכות נגדי מסיטות את תשומת הלב מעבודתו של המלך וממשפחה המלוכה", וכי החלטתו נובעת מחובתו "כלפי המשפחה והמולדת". הנסיך אנדרו, שישמור רק על התואר "נסיך", הדגיש כי הוא "מכחיש בתקיפות את ההאשמות נגדו".

המהלך התקבל לאחר דיונים ממושכים בארמון, על רקע פרסום קטעים מזכרונותיה של וירג'יניה ג'ופרה שהתלוננה נגד הנסיך אנדרו במסגרת פרשת ג'פרי אפשטיין. ג'ופרה טענה כי אנדרו "ראה בקיום יחסי מין עמה זכות מולדת".

מאז 2019 הנסיך אנדרו הוסר מכל תפקיד רשמי במשפחה המלכותית ונשללו ממנו תאריו הצבאיים והציבוריים. כעת גם גרושתו, שרה פרגוסון, תוותר על התואר ותיקרא בשמה בלבד. ארמון בקינגהאם מקווה "שהמהלך יסיים פרק ממושך שהטיל צל כבד על המונרכיה הבריטית".

