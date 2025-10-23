פרופ' מיכאל בן-גד, מרצה לכלכלה, הותקף מילולית על ידי מפגינים פרו-פלסטינים, בשל שירותו בצה"ל. המפגינים כינו אותו "נאצי" ו"פושע מלחמה", הוא טען כי חלק מהמפגינים אף איימו לכרות את ראשו. יו"ר ועדת העלייה והקליטה, ח"כ גלעד קריב: "הרשויות בבריטניה חייבות לבלום את הגל האנטישמי"

מפגינים פרו-פלסטינים רעולי פנים התפרצו השבוע להרצאה של פרופסור ישראלי לכלכלה באוניברסיטת סיטי בלונדון, קראו לעברו קריאות נאצה ואיימו על חייו. פרופ' מיכאל בן-גד, המרצה באוניברסיטה מאז 2008, סיפר כי המפגינים התקרבו עד לפניו, כינו אותו "פושע מלחמה" ו"נאצי". לדבריו, אחד מהם אף איים עלי ואמר לו "נכרות לך את הראש". תיעוד של ההפגנות נגדו פורסם הבוקר (חמישי) בין היתר בטלוויזיה הממלכתית של איראן.

"נכרות לך את הראש": מפגינים פרו-פלסטינים התפרצו להרצאה של מרצה ישראלי בלונדון ואיימו על חייו >>> https://t.co/iAHU09gykY@DovGilHar @RamEliBrandts pic.twitter.com/6Xq2RtfiBX — כאן חדשות (@kann_news) October 23, 2025

הרקע לקמפיין נגד פרופ' בן-גד הוא שירותו הצבאי בצה"ל, אותו סיים בשנת 1985. ארגון סטודנטים בשם "City Action for Palestine" מנהל נגדו מסע הסתה בשבועות האחרונים, במסגרתו הופצו עלונים ברחבי הקמפוס המכנים אותו "טרוריסט", והועלתה עצומה הקוראת לפיטוריו לאלתר. "בושה לאוניברסיטת סיטי שמאפשרת לטרוריסט להיות בקרבת סטודנטים ערבים ומוסלמים וללמד אותם, למרות שהיה שותף פעיל ברצח בני עמם", נכתב בעצומה.

פרופ' בן-גד, שמגדיר עצמו כ"פטריוט ישראלי ללא התנצלות", סירב להפסיק ללמד למרות האירועים. בריאיון ל"סקיי ניוז" אמר: "הציעו לי חופשה בתשלום, אבל בנסיבות האלה אני ממשיך בתפקידי. הסטודנטים לא צריכים לצפות ממני לפחות מזה. איש לא ירתיע אותי". הוא הוסיף כי דאגתו העיקרית היא לסטודנטים יהודים "שהם פגיעים ממני בהרבה והפכו למטרה בכל רחבי המדינה".

בעקבות האירועים, יושב ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ח"כ גלעד קריב, מסר בתגובה: "הרשויות בבריטניה חייבות לנקוט בצעדים ממשיים לבלימת הגל האנטישמי שמאיים על יהודי בריטניה. הגינויים בעניין הזה אינם מספיקים. העברתי את המסר הזה לנציגי בריטניה בישראל, ואמשיך להעביר אותו יחד עם מנהיגים ומנהיגות רבים של יהדות בריטניה".

הנהלת האוניברסיטה הביעה תמיכה מלאה בפרופ' בן-גד. "האוניברסיטה לא תסבול הטרדה של אנשי סגל וסטודנטים", נמסר מדובר המוסד. "אנו דוחים את הפעולות הבלתי חוקיות של קבוצה קטנה זו, שאינה קשורה לאוניברסיטה או לאגודת הסטודנטים שלה. מיכאל זוכה לתמיכה מלאה של הנהלת האוניברסיטה ושל עמיתיו מכל הדתות והרקעים".