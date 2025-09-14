בלב מדריד: פרו פלסטינים פוצצו את קטע הסיום של המרוץ היוקרתי

מפגינים השליכו שלטים ובריקדות לתוך הכביש בו אמור היה לעבור קטע הסיום של "הוואלטה אספניה". המרוץ הופסק ולא חודש. המפגינים מחו על השתתפות קבוצת "ישראל פרמייר טק" באירוע

בלב מדריד: פרו פלסטינים פוצצו את סיום של המרוץ היוקרתי

קטע הסיום במרוץ האופניים "הוואלטה אספניה" נעצר הערב (ראשון) בלב מדריד. זאת לאחר שמפגינים פרו פלסטינים פרצו למסלול והשליכו לתוכו שלטים ובריקדות. בעקבות זאת המרוץ נפסק ולא יימשך.

לאורך כל קטעי המרוץ היו מחאות פרו פלטסיניות אגרסיביות והפרעות לרוכבים, בעיקר אלה של "ישראל פרמייר טק" והקבוצה נאלצה אף להוריד את השם "ישראל" ממדיה כאמצעי ביטחון.

הערב הגיעו לאזור בו נערך המרוץ גם תומכי ישראל, אך אלו נתבקשו על ידי משטרת מדריד לעזוב בשל חשש לביטחונם.

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז, בעל עמדות אנטי ישראליות מובהקות, התייחס מוקדם יותר היום להפגנות הפרו פלסטיניות ברחבי ספרד ואמר: "ספרד זוהרת היום כדוגמה ומקור לגאווה, דוגמה לקהילה הבינלאומית שרואה את ספרד כנוקטת בצעד אחד נוסף לגנה על זכויות האדם".

שר החוץ גדעון סער תקף את ההתנהלות של ראש ממשלת ספרד וכתב: "לפני מספר ימים ראש ממשלת ספרד הביע צער על כך שאין לו פצצת אטום 'כדי לעצור את ישראל'. היום הוא עודד מפגינים לצאת לרחובות. ‏האספסוף הפרו פלסטיני שמע את מסרי ההסתה, ופוצץ את מירוץ האופניים ״לה וואולטה״. כך בוטל אירוע הספורט שתמיד היה מקור גאווה לספרד. ‏סאנצ'ז וממשלתו - בושה לספרד".