הניסיון האיראני להתקרב מחדש לשלטון הסורי - וסיבת הדחייה המפתיעה

המאמצים של עומאן לא עולים יפה בדמשק, והסורים, לפי הגורם שמשוחח עם כאן חדשות, מעוניינים לדחות את הסוגייה. בשלב זה, א-שרע מעדיף את המסלול להסכם עם ישראל

באיראן מנסים בימים אלה למצוא את הדרך ללבו של השלטון הסורי העוין לה, באמצעות מדינות מתווכות. אלא שבדמשק לא נלהבים כרגע לחדש את היחסים עם טהרן - וזה קשור לישראל. כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

בימים האחרונים, שר החוץ העומאני שוחח בטלפון עם שר החוץ הסורי. לפי גורם סורי שמקורב לשלטון של אחמד א-שרע, מאחורי השיחה הזאת ניסיון של עומאן, המקורבת לאיראן, לתווך בין הצדדים ואפילו להביא למפגש בין בכירים סורים לבכירים איראנים.

המאמצים של עומאן בינתיים לא עולים יפה והסורים, לפי הגורם שמשוחח עם כאן חדשות, רוצים לדחות את הסוגיה עד להודעה חדשה. האיראנים, ניסו את מזלם בחודשים האחרונים גם באמצעות טורקיה וסעודיה ולאחרונה גם השליח של רוסיה לסוריה ביקר באיראן ולא נמנע שהם גם מנסים.

הסיבה לחוסר ההיענות הסורית לחיזורים של איראן דרך מתווכות, קשורה גם לישראל, בנוסף למשקעי העבר. השלטון הסורי גם בימים אלה בונה על כך שיושג הסכם ביטחוני עם ישראל בחסות ארצות הברית, גם אם הדרך לשם לא סלולה.

חידוש יחסים עם איראן, אויבת מרה של ישראל ושל ארצות הברית, לא יזיק לכך ולכן בשלב הזה א-שרע מעדיף את המסלול הישראלי, על פני המסלול האיראני.