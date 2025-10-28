"ביצעו טבח": מיליציה חמושה כבשה עיר אסטרטגית מידי צבא סודאן

המורדים נגד צבא סודאן כבשו את העיר אל-פאשר, בירת צפון-דארפור, שהייתה מעוזו האחרון של הצבא באזור. בתיעודים שהתפרסמו ביממה האחרונה נראים החמושים כשהם מוציאים להורג תושבים. מנהיג הצבא: "ננקום את נקמת כל חללינו"

מיליציית "התגובה המהירה" (RSF), המורכבת ממורדים נגד צבא סודאן, כבשה אתמול (שני) את העיר אל-פאשר, בירת מדינת המחוז צפון-דארפור. העיר הייתה המעוז האחרון של צבא סודאן (SAF) בחבל דארפור שבמערב המדינה.

האו"ם הזהיר מטבח בחבל דרפור שבסודאן, @kaisos1987 שוחח עם יועץ למפקד כוחות ההתערבות במדינה שלוחמיו מואשמים בטבח: "יש הרוגים, אבל הם לוחמים"#העולם_היום pic.twitter.com/tGwTIfdXB4 — כאן חדשות (@kann_news) October 28, 2025

ארגון "רשת רופאי סודאן", המזוהה עם הצבא, דיווח כי המיליציה ביצעה טבח בתושבי העיר, ובתיעודים שהתפרסמו ביממה האחרונה נראים החמושים כשהם מוציאים להורג אנשים שהזדהו כחיילים. בסרטונים אחרים נראות הוצאות להורג בירי של קבוצות אנשים שאינם חמושים על ידי אנשי המיליציה המורדת.

העיר אל-פאשר הפכה למקלט לבני מיעוטים אפריקנים שברחו מרחבי דארפור במהלך מלחמת האזרחים, מחשש שהמיליציה, המורכבת בעיקרה משבטי דארפור הערביים, יפגעו בהם.

מחנה עקורים לפליטי אל-פאשר, אתמול

עבד אל-פתאח אל-בוהראן, מנהיג צבא סודאן, מסר הצהרה אחרי אובדן העיר האסטרגטית ובה הבטיח "ניצחון מוחלט" לצבאו. "במערכה הזו העם הסודאני ינצח. אני רוצה להרגיע את אנשינו שבכל מקום שאנחנו נחושים לנקום את נקמת כל חללינו, לנקום את נקמת אנשינו באל-פאשר על הפשעים שמבוצעים נגד עכשיו. כל ערכי האנושות מופרים כעת, ואף אחד לא מדבר על זה או עומד לדין. העם הסודאני יבוא חשבון עם הפושעים האלה".