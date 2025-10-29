הבחירות בהולנד: וילדרס עשוי לנצח – אך ספק אם יהיה חלק מהממשלה

הולנד הולכת לקלפי: מפלגתו של המנהיג הפופוליסטי עשויה לסיים במקום הראשון אך צפויה לאבד מנדטים רבים. נושא ההגירה שוב עמד במרכז מערכת הבחירות. העמדה הביקורתית של הולנד כלפי ישראל לא צפויה להשתנות

הבוחרים בהולנד הולכים היום שוב לקלפיות (רביעי), פחות משנתיים לאחר נצחונו המפתיע של חירט וילדרס בבחירות. וילדרס עשוי לחזור היום על הישגו אבל הפעם, עם סיכוי קלוש שמפלגתו תהיה שותפה בממשלה.

סקרים מצביעים על כך שמפלגת החירות (PVV) הימנית-קיצונית של וילדרס עשויה שוב לסיים במקום הראשון, עם או בלי קשר לפרישתו מן הממשלה בחודש יוני האחרון, לאחר שתוכניתו להקשחת צעדים כלפי מהגרים לא התקבלה. מה שהשתנה הוא חוסר אמון בקרב שאר המפלגות בנכונותו של המנהיג הפופוליסטי להתגמש כדי לאפשר קיומה של קואליציה.

על פי השיטה ההולנדית, כל 0.67% מקולות הבוחרים מניבים חבר פרלמנט אחד. ואולם מעולם לא זכתה מפלגה בודדת ברוב מוחלט והממשלות שבהן חברות בד"כ ארבע מפלגות - חייבות לזכות בהצבעת אמון בפרלמנט בו יש בד"כ 15 מפלגות ויותר. וילדרס, שהיה בשבועות האחרונים תחת אבטחה מוגברת לאחר איומים על חייו, טוען שיהיה מוכן לכהן רק כראש ממשלה, גם אם ממשלת מיעוט, ולא נכון לבחון שותפות בקואליציות.

"אם ה-PVV תהיה המפלגה הגדולה ביותר ביום רביעי ואתם לא רוצים לדבר איתנו או לשלוט איתנו, אז הדמוקרטיה מתה בהולנד", אמר למנהיגי המפלגות אחרות בסוף השבוע. גם אם וילדרס יסיים ראשון, מה שלא ודאי בסקרים, ה-PVV עלולה לאבד עד שליש מ-37 המושבים הנוכחיים שלה. אם כך יהיה, יש להניח שחירט יישאר באופוזיציה.

נושא ההגירה שלט שוב בקמפיין הבחירות, כאשר גם מפלגות מתונות הקשיחו בנושא את הרטוריקה שלהן. ההפגנות הפכו לאלימות, כולל מחאות מחוץ למקלטים ומהומות בהאג. הממשלה היוצאת נתפסה על ידי המצביעים כאחת הפחות יעילות בהיסטוריה ההולנדית, ונכשלה במימוש הבטחתה המרכזית להנהיג משטר הגירה קשוח, ולהתמודד עם מחסור דיור חמור.

חזרה לממשלה "אחראית"

ברית המרכז-שמאל (השמאל-הירוק ומפלגת הלייבור) נמצאת במקום השני בסקרים אחרי ה-PVV, וצפויה לעלות במספר המושבים. התנועה החקלאית-אזרחית (BBB); והמפלגת החוזה החברתי החדש (NSC) המרכזי - כולם צפויים לאבד מושבים. מי שצפוי להמריא בבחירות היום הן מפלגת המרכז-דמוקרטים הנוצרים (CDA), שעשויה לפי הסקרים לזנק ל-22 מושבים מחמישה כיום, ומפלגת הליברלים-פרוגרסיבית D66, הצפויה לזנק ל-23 מתשעה כיום. שתי המפלגות הללו קראו לחזרה לממשלה "אחראית" מה שחסר בנוף ההולנדי היום.

ובאשר לישראל - כמובן, ניצחון גדול של וילדרס ורק אם יקים את הממשלה הבאה יוביל לשינוי גישה כלפי ממשלת נתניהו. ממשלת שמאל צפויה להמשיך את הקו שהכתיב שר החוץ לשעבר קספר ולדקמפ שהתפטר והביא לפירוק נוסף של הממשלה, כשלא ניתן לו להוביל לסנקציות קשוחות יותר על ישראל.