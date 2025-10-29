ברזיל: לפחות 64 הרוגים בפשיטה של המשטרה על ארגון פשיעה

לפחות 64 בני אדם נהרגו הלילה (רביעי) בפשיטה של משטרת ברזיל על כנופיית פשע בפאבלות של ריו דה ז'ניירו. הפשיטה התרחשה בחלק הצפוני של ריו דה ז'ניירו בשתי פאבלות – קומפלקסו דו אלמאו וקומפלקסו דה פנייה.

על פי דיווחי התקשרות בברזיל במהלך הפשיטה נהרגו 60 חברי כנופייה המכונה "הקבוצה האדומה" (Comando Vermelho) וארבעה שוטרים. על פי משטרת ברזיל מדובר בפשיטה הגדולה ביותר בתולדות ריו דה ז'ניירו על כנופיית פשע ובמהלכה נעצרו 81 חברים בכנופייה.

בהודעת משטרת ברזיל נאמר כי בפשיטה השתתפו כ-2,500 שוטרים. ברגע שהכוחות הגיעו לשכונת העוני לצורך ביצוע המעצרים, פתחו חברי הכנופייה באש ובמקום התפתח קרב יריות.

בשל קרב היריות הלימודים בבתי הספר שבקרבת מקום בוטלו ומסלולי תחבורה ציבורית שונו על מנת שהאוטובוסים לא יגיעו ישירות לתוך זירת קרב.

על פי התקשורת הברזילאית מדובר בפשיטה עם מספר הקורבנות הרב ביותר בתולדות ריו דה ז'ניירו. עד כה, מספר הקורבנות הרב ביותר במהלך פשיטה של המשטרה על ארגון פשיעה עמד על 28 בני אדם. זאת במהלך פשיטה של המשטרה שהתרחשה בחודש מאי בשנת 2021.