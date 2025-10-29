ברזיל: לפחות 64 הרוגים בפשיטה של המשטרה על ארגון פשיעה

ברזיל: לפחות 64 הרוגים בפשיטה של המשטרה על ארגון פשיעה
משטרת ריו דה ז'ניירו פשטה על שתי פאבלות במטרה לעצור חברים בארגון פשיעה. במקום התפתח קרב – 60 חברי כנופייה וארבעה שוטרים נהרגו. 81 חברי כנופייה נעצרו
מחבר רם ברנדס
  • רם ברנדס
Getting your Trinity Audio player ready...
פשיטה על כנופיית פשע בריו דה ז'ניירו
פשיטה על כנופיית פשע בריו דה ז'ניירו צילום: מסך

לפחות 64 בני אדם נהרגו הלילה (רביעי) בפשיטה של משטרת ברזיל על כנופיית פשע בפאבלות של ריו דה ז'ניירו. הפשיטה התרחשה בחלק הצפוני של ריו דה ז'ניירו בשתי פאבלות – קומפלקסו דו אלמאו וקומפלקסו דה פנייה.

על פי דיווחי התקשרות בברזיל במהלך הפשיטה נהרגו 60 חברי כנופייה המכונה "הקבוצה האדומה" (Comando Vermelho) וארבעה שוטרים. על פי משטרת ברזיל מדובר בפשיטה הגדולה ביותר בתולדות ריו דה ז'ניירו על כנופיית פשע ובמהלכה נעצרו 81 חברים בכנופייה.

בהודעת משטרת ברזיל נאמר כי בפשיטה השתתפו כ-2,500 שוטרים. ברגע שהכוחות הגיעו לשכונת העוני לצורך ביצוע המעצרים, פתחו חברי הכנופייה באש ובמקום התפתח קרב יריות.

בשל קרב היריות הלימודים בבתי הספר שבקרבת מקום בוטלו ומסלולי תחבורה ציבורית שונו על מנת שהאוטובוסים לא יגיעו ישירות לתוך זירת קרב.

על פי התקשורת הברזילאית מדובר בפשיטה עם מספר הקורבנות הרב ביותר בתולדות ריו דה ז'ניירו. עד כה, מספר הקורבנות הרב ביותר במהלך פשיטה של המשטרה על ארגון פשיעה עמד על 28 בני אדם. זאת במהלך פשיטה של המשטרה שהתרחשה בחודש מאי בשנת 2021.

עוד בנושא

המשפט שמפלג את ברזיל - ואיך דגל ישראל קשור לזה?

בולסונרו ישלח ל-40 שנה בכלא? המשפט שמפלג את ברזיל - והקשר לדגל ישראל

דרמה בברזיל: לוחם צה

בגלל שירותו בעזה: הלוחם שהפך למבוקש בברזיל ונמלט לארגנטינה

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • טעות שעולה 3,500 ש"ח זה לא נורא? בעל המסעדה שמראה לישראלים מה זה אומר לנהל עסק
    "טעות ב-3,500 ש"ח זה לא נורא?": הצד הפחות זוהר במסעדנות
  • "צפוי להיות קטסטרופלי": בג'מייקה מתכוננים להוריקן "מליסה"
    "יהיה קטסטרופלי": בג'מייקה מתכוננים להוריקן "מליסה"
  • נועם קלינשטיין
    "זה רק קצה הקרחון": נועם קלינשטיין על הזכייה בפרס אקו"ם
  • מחדל בדיקות הסרטן
    בגלל תקלה בבדיקות: חשש שחולות סרטן שד קיבלו טיפול שגוי
  • בית תה ברוסיה
    לאחר נטישת הרשתות המערביות: בתי התה כובשים את רוסיה

אולי יעניין אותך