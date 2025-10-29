דרמה בנפאל: קבוצת מטיילים ישראלים נתקעה בסופת שלגים

המטיילים נתקעו באזור כפרי במדינה בשל תנאי מזג אוויר קשים - וממתינים לחילוץ כבר כחצי יממה. יאיר, מטייל שנתקע בסופה סיפר בריאיון בכאן רשת ב': "הסופה התחזקה, החלה פאניקה. זה היה יכול היה להיגמר הרבה יותר גרוע". מטיילת אחת נזקקה לטיפול רפואי דחוף וחולצה באופן מוסק

קבוצת ישראלים גדולה נתקעה בסופת שלגים בכפר סמדו שבנפאל והמתינו לחילוץ במשך שעות. צוותי חילוץ הצליחו להגיע למקום והחלו לחלצם רגלית לכפר סמגון הסמוך, אך מלאכת החילוץ לא תמה. מטיילת אחת נזדקקה לטיפול דחוף ופונתה במסוק לכפר סמוך לקבלת טיפול רפואי.

יאיר ליברמן, טייל עם ארבעת חבריו וסיפר בתוכנית "קלמן-ליברמן" בכאן רשת ב' על הדרך אל ההר הגבוה, תוך שהבינו שהם לא מצליחים לפלס את דרכם בשל מזג האוויר.

"באיזשהו שלב הבנו שאנחנו לא מבינים את הדרך. היו שם כ-150 מטיילים שנתקעו בטור. הייתה פאניקה, הסופה התחזקה, אנשים עזבו את התיקים שלהם. זה יכול היה להיגמר הרבה יותר גרוע".

לדבריו, מזג האוויר צפוי להשתפר רק בתחילת השבוע הבא. "אומרים שבראשון אמור להירגע ואז כנראה יחל החילוץ". אלא שבנתיים, הישראלים תקועים באזור מבלי שיש להם אפשרות לצאת כשחלקם סובלים ממחלת גבהים או מכאבים, כתוצאה מהטיפוס המפרך.

בשל תנאי מזג האוויר באזורי ההרים, לא התקיימו חילוצים מוסקים נוספים. כשהתנאים יאפשרו ובהתאם להערכת מצב עם גורמי חילוץ מקומיים, יוחלט על המשך חילוצים מוסקים.