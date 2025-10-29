האי הקטן לחופי סין שהפך ליעד תיירותי: "סמל לשלום"

האי דאדאן הוא אי שנמצא בשליטת טאיוואן ומהווה תזכורת לסכסוך ארוך השנים עם סין. כעת החליטו השלטונות להפוך אותו לפנינה תיירותית

דאדאן הוא אי קטן לחופי סין, שהופך יותר ויותר יעד לתיירים. אך עד לפני מספר שנים, זה לא היה מצב. האי, הממוקם מרחק קילומטרים בודדים מסין היבשתית, הוא תזכורת לסכסוך שקפא בזמן, ועלול להבעיר את האזור.

דאנדאן אומנם סמוך לחופי הרפובליקה העממית של סין, אולם נמצאת בשליטת רפובליקה סין הידועה גם כטאיוואן. מדובר בגלגול המדינה ששלטה על סין מבייג'ינג עד תום מלחמת האזרחים הסינית ב-1949, בתבוסת הכוחות הלאומיים של צִ'יאַנְג קַאי-שֵׁק בידי הכוחות הקומוניסטיים של מַאוֹ דְזֶה־דוּנְג.

אנשי הקְווֹמִינְטַנג התרכזו באי הראשי טאיוואן, אבל הצליחו בשנת 1950 להדוף ניסיון של הצבא העממי של סין לכבוש את האי דאנדאן. למעשה, העימות המזוין העצים האחרון בין בייג'ינג לבין טאיפיי.

רק בשנת 2019 נפתח האי למבקרים – בעיקר תיירים טאיוואניים, ואך ורק במסגרת סיורים מאורגנים. הביקורים הושעו בתקופת הקורונה, וחודשו רק בשנה שעברה. כ-25 אלף איש ביקרו מאז. ההגעה, מן הסתם, באמצעות מעבורת.

"מהות הביקור בדאנדאן היא לחוות את רוח האי – מכאוב וחוסן;" אומר הסו צ'י-הסין, ראש לשכת התיירות הממשלתית במחוז קינאמן, אליו משתייך האי דאדאן. "המסע קשה. המתקנים אינם נהדרים, אולם זו חוויה כוללנית לגמרי."

אחד המבקרים, הוא הסו יו-האו, תייר מהעיר שִׂינְג'וּ – ממוקדי תעשיית השבבים בטאיוואן. הוא הגיע, כמובן, כחלק מקבוצה מאורגנת; ולדבריו: "כמי ששירת בצבא, הרושם שלי הוא שלהיות מוצב פה באי דאדאן אי-אז בוודאי היה קשה ומתיש מאוד. זה כך נותן לי מושג לגבי המתיחויות בין טאיוואן לבין סין בזמנו."

בין האתרים הבולטים בכל זאת באי, עמדת צבאית ועליה כיתוב 'שלושת העקרונות של העם' – עקרונות הייסוד של רפובליקת סין שנהגו בראשית המאה ה-20 בידי המהפכן סון יאט-סן, והם: לאומיות, דמוקרטיה, ורווחת העם.

צבא טאיוואן ממשיך להתפרס בנוכחות מוגברת

אוניות משמר-החופים הסיני נכנסות למימי מחוז קינמן כעניין שבשגרה, למורת רוחה המופגנת של טאיוואן; השולחת את אוניותיה שלה כדי לגרשן.

צבא טאיוואן ממשיך להתפרס בנוכחות מוגברת באי דאדאן, הגם שמתאפשרים סיורים באי. השנה המתיחות בין בייג'ינג לבין טאיפיי עובדה גם לסדרת דרמה טלוויזיונית בטאיוואן. באותה סדרה, כמו אז במציאות ב-1950, האי דאדאן בולם בהצלחה את ניסיון הפלישה הסיני.

בממשל המחוזי של קינמן מקווה שבאמצעות ביקור באי דאנדאן ובמחוז בכלל – האיים לחופי סין – יוכלו התיירים לשוב הביתה עם אופטימיות כלשהי לגבי העתיד, חרף המתיחויות המתמשכות בין טאיפיי לבין בייג'ינג.

"באמצעות פתיחת דאנדאן לתיירות, הוא הופך סמל לשלום. העבר הוא ההיסטוריה. הוא מאחורינו. מה שיש לנו הוא עתיד טוב יותר. באמצעות שיקום מחנות הצבא, אנו מקווים להעביר הלאה את הרוח, את הערך האוניברסאלי – שלום;" סיכם ראש לשכת התיירות הממשלתית באזור.