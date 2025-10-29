לקראת הסכם סחר חדש? טראמפ ושי ג'ינפינג ייפגשו בקוריאה הדרומית

נשיאי ארצות הברית וסין ייפגשו וידונו בסוגיות פוליטיות וכלכליות שעל הפרק. על פי הערכות וושינגטון ובייג'ינג הגיעו להבנות בתחום הכלכלי כך שהאיום של טראמפ להטיל מכסים של 100% על סחורות מסין לא יתממש

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ייפגש מחר (חמישי) עם עמיתו מסין שי ג'ינגפינג. כך אישר היום משרד החוץ הסיני. השניים ייפגשו בקוריאה הדרומית וצפויים לדון בסוגיות פוליטיות וכלכליות הנמצאות על סדר היום המשותף של וושינגטון ובייג'ינג.

השבוע דווח בכלי תקשורת במערב כי ארצות הברית וסין קרובות להסכם סחר חדש, כך שהאיום של טראמפ להטיל מכסים של 100% על ייבוא מסין ירד מסדר היום.

שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי השיחות בינו לבין עמיתיו מסין היו חיוביות מאוד וכעת ההערכה היא כי טראמפ ושי יתנו חותמת רשמית להבנות שהושגו לאחרונה.

סוגיה נוספת שצפויה לעלות לדיון היא הדרישה של טראמפ מסין לעצור ייצוא לרחבי העולם של חומרים כימיקליים המשמשים לייצור סם מסוג פנטניל, שנגד הפצתו ברחבי ארצות הברית הכריז טראמפ מלחמה.

משרד החוץ הסיני התייחס לעניין ובהודעה שפורסמה בבייג'ינג נאמר: "אנו מביעים סימפתיה לגבי משבר הפנטניל בארצות הברית ופתוחים לשיתוף פעולה איתה. ארצות הברית היא זו צריכה לנקוט פעולה על מנת ליצור תנאים שיאפשרו שיתוף פעולה".

בתחום הפוליטי טראמפ ושי צפויים לדון במצב באוקראינה כשנשיא ארצות הברית עשוי להעלות את סוגיית הסיוע שסין מעניקה למכונת המלחמה של רוסיה ולעסקאות הנפט בין ממשלות סין ורוסיה.