בנוכחות נשיאי רוסיה וקוריאה הצפונית: המצעד הצבאי הענק של סין

בבייג'ינג נערך הלילה (רביעי) מצעד רחב היקף במלאת 80 שנה לכניעת יפן הקיסרית וסיום מלחמת העולם השנייה. במצעד, שעלותו כ-5 מיליארד דולר, הוצגו מספר מערכות נשק חדישות. נשיא סין שי ג'ינפינג, שלצדו מנהיגי רוסיה וקוריאה הצפונית, אמר כי "העולם עומד כעת בפני בחירה בין שלום לבין מלחמה".

אל כיכר טיאנמן זרמה סוללת מנהיגים, בהם נשיאי אינדונזיה, בלארוס ואיראן. נוכחות מערבית משמעותית לא הייתה, וזאת תחת לחץ שהפעילה טוקיו. אורחי הכבוד היו כאמור נשיא רוסיה ולדימיר פוטין והמנהיג העליון של קוריאה הצפונית קים ג'ונג און.

ב"גלובל טיימס" הסיני נכתב כי המדינה הציגה לראשונה את ארסנל הטילים הגרעיניים שלה. היא השיקה את ה-JL-1 המשוגרים מן האוויר, את ה-JL-3 המשוגרים מצוללות, ואת מערכות ה-DF-61 וה-DF-31BJ היבשתיות.

ברויטרס דווח כי נצפו גם HQ-29 – מערכת נגד טילים בליסטיים ונגד לוויינים; וכן את HQ-19 – "התשובה הסינית ל-THAAD" האמריקנית.

המצעד הצבאי בסין צילום: רויטרס

המצעד הצבאי הענק בסין צילום: רויטרס

קהל צופה במצעד הצבאי בסין צילום: רויטרס

עוד נצפו מערכת טיל קרקע-אוויר לטווח בינוני עד ארוך, מערכת משודרגת של טילי שיוט נגד ספינות, כלי צלילה בלתי מאויש, הדומה למערכת רוסית בעלת יכולת גרעינית. עוד הוצגו טילים בליסטיים מסוגים רבים. המצעד נחתם במופע אוורי כשכ-80 אלף יונים שוחררו בכיכר טיאנמן.

שי ג'ינפינג אמר בנאומו: "סין היא אומה דגולה שאיננה פוחדת מכל אלימות, תלויה בעצמה וחזקה. העם הסיני עומד בצד הנכון של ההיסטוריה, ומחויב לשלום. העולם עומד כעת בפני בחירה בין שלום לבין מלחמה. סין קוראת לאומות העולם להימנע מהישנותן של טרגדיות היסטוריות".

במקביל, בממשלת יפן אמרו כי הם עקבו מקרוב אחר המצעד, וטענו כי "יפן בחרה לצעוד בנתיב השלום ולבנות מדינה חופשית ודמוקרטית המכבדת את זכויות האדם ואת שלטון החוק".

חיילים סינים במצעד בבייג'ינג צילום: רויטרס

חיילים סינים במצעד בבייג'ינג צילום: רויטרס

נשיא רוסיה פוטין אמר למנהיג העלין: "יחסי רוסיה וקוריאה הצפונית ידידותיים. צבא קוריאה הצפונית סייע לשחרר את מחוז קורסק. החיילים לחמו בגבורה". קים השיב: "שמח על ההזדמנות לשוחח אודות יחסינו. תודה לך על ששיבחת את הצפון קוריאנים הנלחמים לצד רוסים. נכון לסייע לרוסיה ככל שאפשר, כחובה כאח. השת"פ התחזק בהתאם להסכם שנחתם ביוני 2024, אנו צריכים לפעול קשה לחזוק עוד יותר את השת"פ בשלל תחומים".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בציוץ: "השאלה הגדולה שיש לענות עליה היא האם נשיא סין ציין את התמיכה ואת ה'דם' העצומים שארה"ב העניקה לסין כדי לסייע להבטיח את חירותה מפולש זר מאוד לא ידידותי. אמריקנים רבים מתו במסעה של סין לניצחון ולתהילה. אני מקווה שיכבדו ושיזכרו אותם כמו שצריך, בגין אומץ ליבם והקרבתם! מי ייתן והנשיא שי והעם הסיני הנפלא יזכו ליום נהדר ובלתי נשכח של חגיגות. אנא תסמור ד"ש חם לוולדימיר פוטין ולקים ג'ונג און, בזמן שאתם קושרים קשר נגד ארה"ב".