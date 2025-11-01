ביקור היסטורי: א-שרע צפוי להיפגש עם טראמפ בבית הלבן

לפי דיווח באקסיוס, הביקור צפוי להיערך ב-10 בנובמבר. מדובר בביקור הראשון אי פעם של נשיא סורי בבית הלבן, שמגיע על רקע מאמצים מדיניים חדשים בהובלת וושינגטון, לקדם משא ומתן ישיר בין סוריה לישראל

נשיא סוריה אחמד אל-שרע צפוי להגיע לוושינגטון ב-10 בנובמבר ולפגוש את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן, כך מסר הערב (שבת) שליח ארצות הברית לסוריה, טום ברק, לאקסיוס.

מדובר בביקור ראשון אי פעם של נשיא סורי בבית הלבן, צעד היסטורי נוסף בתהליך נרמול היחסים בין שתי המדינות, לאחר נפילת משטר אסד לפני כשנה. לפי ברק, א-שרע צפוי לחתום במהלך ביקורו על הסכם הצטרפות לקואליציה האמריקנית נגד דאעש.

במקביל, הבית הלבן הודיע השבוע כי הוא תומך ביוזמת הקונגרס לבטל לצמיתות את "חוק קיסר" - מכלול הסנקציות שהוטלו על סוריה מאז 2020 בעקבות פשעי המלחמה של משטר אסד. החוק, שנועד למנוע שיקום שלטונו של אסד, הוקפא זמנית על ידי ממשל טראמפ, אך נדרש כעת אישור סופי של הקונגרס להסרתו.

הביקור מגיע על רקע מאמצים מדיניים חדשים בהובלת וושינגטון לקדם משא ומתן ישיר בין סוריה לישראל. לדברי ברק, סבב חמישי של שיחות בתיווך אמריקני צפוי להתקיים לאחר הביקור, במטרה להגיע להסכם ביטחוני בגבול בין שתי המדינות עוד לפני סוף השנה.

הביקור הצפוי של אל-שרע, הראשון מאז 1999 שבו נציג סורי בכיר דרך על אדמת הבית הלבן, עשוי לסמן תפנית חדה במדיניות האמריקנית כלפי דמשק, ועשוי להוות תחילתה של תקופה חדשה ביחסי סוריה והמערב לאחר יותר מעשור של בידוד, מלחמה וסנקציות.