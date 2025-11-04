סגן נשיא ארצות הברית לשעבר ריצ'רד צ'ייני מת בגיל 84

צ'ייני שימש כסגן של ג'ורג' בוש הבן במשך שמונה שנים. קודם לכן שימש כשר ההגנה בממשל של ג'ורג' בוש האב. צ'ייני דגל בהתערבות צבאית אמריקנית בחלקים שונים של העולם, בין היתר בעיראק ואפגניסטן

סגן נשיא ארצות הברית לשעבר ריצ'רד ("דיק") צ'ייני הלך היום (שלישי) לעולמו בגיל 84. צ'ייני מת כתוצאה מסיבוכים של דלקת ריאות ומחלות לב מהן סבל. הוא שימש כסגן של ג'ורג' בוש הבן בשתי קדנציות בין 2001 ל-2009.

צ'ייני נחשב לדמות שנויה במחלוקת בפוליטיקה האמריקנית. הוא השתייך לזרם שמרני שדחף להתערבות פעילה של ארצות הברית במקומות שונים בעולם ובפרט בעיראק ואפגניסטן. פרט לכך, נחשב לסגן נשיא מאוד דומיננטי, שלעיתים מאפיל על הנשיא עצמו.

בתחחילת דרכו הפוליטית היה צ'ייני עוזר ולאחר מכן ראש הסגל של הנשיא ג'רלד פורד. בין השנים 1989 ל-1993 שימש צ'ייני כשר ההגנה של ארצות הברית תחת הנשיא ג'ורג' בוש האב.

בתקופה זו פיקד על מבצע "סופה במדבר", מלחמת המפרץ הראשונה. אחרי ההפסד של בוש האב לביל קלינטון בבחירות עבר לעסקים פרטיים שקשורים לתעשיות הנשק והנפט.

בשנת 2000 חזר לחיים הפוליטיים ובהיותו סגן נשיא ניהל את תגובת הממשל האמריקני לפיגועי 11 בספטמבר 2001.

ביתו ליז צ'ייני הייתה מבקרת חריפה של הנשיא הנוכחי דונלד טראמפ. צ'ייני עצמו לא הרבה להשמיע את עמדותיו בתקופה האחרונה אך היה מזוהה עם הממסד הרפובליקני שקדם לתקופת טראמפ.