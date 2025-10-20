משיקולי אבטחה: ואנס לא יבקר בעזה, אך "יסייר בה מרחוק" מהקריה

היעד הראשון של סגן הנשיא בישראל הוא המפקדה המיוחדת של צה"ל והאמריקנים בקריית גת, שתפקידה ליישם את מתווה טראמפ להפסקת האש | אלה הכבישים שיחסמו במהלך הביקור

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די ואנס תכנן לבקר ברצועת עזה במהלך ביקורו בישראל, אך הוחלט כי הוא יצפה במתרחש ברצועה "מרחוק", ככל הנראה באמצעות מסכים מיוחדים מהקריה בתל אביב - כך נודע הערב (שני) לכאן חדשות. זאת, משיקולי אבטחה. בשבוע שעבר סיירו ברצועה שליחיו של הנשיא דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.

וויטקוף וקושנר הגיעו הערב לישראל בצל ההסלמה והניסיון האמריקני לשמר את הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס.

אתמול חודשה הלחימה ברצועת עזה לאחר שמחבלים ירו טילי נ"ט ופתחו בירי לעבר כוחות צה"ל ברפיח. בתגובה צה"ל החל בתקיפות אוויריות ובירי ארטילרי ברפיח עד שהכריז על חזרה להפסקת האש כמה שעות לאחר מכן. הנשיא טראמפ אמר היום: "חמאס צריכים להיות נחמדים, ואם לא - נמחק אותם. הם יודעים את זה. הם נכנסו והרגו הרבה אנשים. אם הם ימשיכו, נטפל בזה מאוד מהר ומאוד באלימות".

היעד הראשון שאליו יגיע ואנס בביקורו בישראל - והמסר האמריקני

במהדורת כאן חדשות פורסם הערב כי יעדו הראשון של ואנס בביקורו בישראל, אחרי הנחיתה בנתב"ג, יהיה במפקדה המיוחדת של צה"ל והאמריקנים בקריית גת, שנבנתה בימים האחרונים כחלק ממתווה הנשיא טראמפ ליישום הפסקת האש בעזה.

במפקדה פועלים מאות קצינים וחיילים ישראלים ואמריקנים, שמקיימים דיונים בסוגיית היום שאחרי המלחמה ברצועה, ומגבשים מנגנונים מבצעיים על פעולות אפשריות במקרה של חריגה מהפסקת האש או של זיהויים חריגים בעזה: דיווחים על הפרות, מנגנון מניעת חיכוך עם כוחות זרים שעתידים להיכנס לרצועה, סוגיות המוניטריות ושיקום הרצועה.

את המפקדה מנהלים שני מפקדים בכירים - אלוף יקי דולף מהצד הישראלי והגנרל פטריק פרנק מהצד האמריקני. בהמשך צפויים להצטרף למפקדה נציגים ממדינות נוספות: מצרים, איחוד האמירויות, וייתכן שגם קטר וטורקיה.

העובדה שוואנס מתחיל את ביקורו בישראל במפקדה הייעודית שנועדה ליישם את הפסקת האש בעזה מראה כמה האמריקנים להוטים לגבי מתווה טראמפ ותוכנית השלום שלו למזרח התיכון. זו גם הסיבה לכך שאתמול היו האמריקנים נחושים לעצור את התקיפות הישראליות בעזה ולסיים את התגובה הישראלית לתקרית החמורה ברפיח תוך שעות ספורות.

כביש 1 ייסגר בבוקר, מחלף השלום בצהריים: חסימות הכבישים בעת ביקור ואנס

סגן הנשיא צפוי לנחות בנמל התעופה בן גוריון מחר בשעה 12:00 בצהריים. כביש 1 להיסגר לתנועה לכיוון דרום כבר בשעה 09:00. כמו כן ייחסם לתנועה מחלף דניאל בכניסה לכביש 6 לכיוון דרום עד מחלף קרית גת וכביש 35 לכיוון מערב עד הכניסה לאזור התעשייה.

החל משעות הצהריים ייחסם לתנועה כביש 35 מצומת אזכור/אינטל לכיוון מזרח והעלייה לכביש 6 ממחלף קריית גת לצפון ועד למחלף דניאל. מחלף דניאל יחסם לתנועה כביש 1 לכיוון מערב עד כביש 20 לכיוון צפון ועד למחלף השלום. מחלף השלום ייחסם לתנועה דרך צומת עזריאלי, קפלן ועד לקרייה והרחובות הסמוכים.

בשעות אחר הצהריים צפויים להיחסם לתנועה קפלן, צומת עזריאלי דרך מחלף השלום וכביש 20 ממחלף השלום לכיוון דרום ועד לכביש 1 לכיוון מזרח ועד לגינות סחרוב.

במהלך הביקור ייחסמו בירושלים הרחובות עזה, רמב"ן, הנשיא, אגרון, ז'בוטיסקי, דוד המלך ועוטף העיר העתיקה. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזורי החסימות עם כלי רכב פרטיים ולהחנות בחניון נחל צופים.

ביום חמישי, לקראת עזיבתו של ואנס, ייחסם כביש 1 לכיוון מערב החל משעות הבוקר מגינות סחרוב ועד לנתב"ג.