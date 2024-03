המרצה שהושעתה מהאוניברסיטה העברית לא חוזרת בה ומאשימה: המדינה משתיקה אותי, חוששת למשפחתי

פרופסור נדירה שלהוב-קיבורקיאן שהושעתה זמנית מעבודתה מהאוניברסיטה העברית חזרה על דבריה כי "יש לבטל את הציונות". בריאיון שנערך איתה היום (שישי) בלונדון) אמרה המרצה כי "העובדה שישראל מבצעת רצח עם בעזה נאמרה גם בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג".

לדבריה, האקדמיה היא מקום לשיתוף רעיונות ודעות. במכתב שקיבלה מהאוניברסיטה נאמר לה כי "האוניברסיטה העברית היא אוניברסיטה ציונית", ולדבריה הבינה מכך שאם הנרטיב שלה הוא אנטי-ציוני והיא קוראת לביטול הציונות, היא "לא יכולה ללמד במוסד הזה".

Nadera Shalhoub-Kevorkian is a renowned Palestinian author and academic. She was recently suspended by the Hebrew University of Jerusalem after she accused Israel of committing genocide in Gaza and calling for abolishing Zionism. pic.twitter.com/d6tOLHJKO2