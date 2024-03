הושעתה הפרופסורית שאמרה כי "ישראל היא מכונת השמדה"

האוניבסיטה העברית בירושלים הודיעה היום (שלישי) כי היא משעה מהוראה מרצה בשם פרופסור נדירה שלהוב-קיבורקיאן, שאמרה בפודקאסט מצולם כי "ישראל היא מכונת השמדה" שאסור להאמין לשקרים שלה. "האוניברסיטה דוחה בשאט נפש את כלל אמירותיה המעוותות של פרופסור קבורקיאן", מסרה האוניברסיטה. "העברית גאה בהיותה מוסד ישראלי, ציבורי וציוני. כבעבר, ראשי האוניברסיטה חוזרים על קריאתם לפרופסור קבורקיאן למצוא לעצמה בית אקדמי אחר שתואם את עמדותיה. על מנת לשמור על אקלים בטוח בקמפוס לטובת הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, האוניברסיטה החליטה להשעותה מהוראה".

