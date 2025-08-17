בעיצומו של הכאוס התחבורתי: השרה רגב בהשקה חגיגית לקו חדש – בנוכחות בכירי רכבת ישראל

בעיצומו של הכאוס ברכבות: השרה רגב בהשקה חגיגית לקו חדש
שרת התחבורה ובכירים ברכבת ישראל יציינו מחר באירוע חגיגי את פתיחתו של קו חדש, בשעה שהקווים הקיימים בקושי מתפקדים. במקביל - ועדת חקירה ממשיכה לבחון את פרטי התאונה שגרמה לכאוס במערך הרכבות
מחבר נעם גולדברג
תחנת רכבת נתב"ג 17 באוגוסט 2025
תחנת רכבת נתב"ג 17 באוגוסט 2025 צילום: Chaim Goldberg/Flash90

שרת התחבורה מירי רגב תקיים מחר (שני) אירוע השקה חגיגי לקו חדש רכבת חדש - בצל השיבושים החמורים בתנועת הרכבות, שצפוי להימשך עוד מספר ימים.

לחגיגה לכבוד הקו החדש, שיגיע עד לקריית שמונה, יגיעו בכירים רבים ברכבת ישראל, בניהם יו"ר הדירקטוריון. עוד יגיעו לאירוע - אנשי מערך הדוברות וההסברה של החברה, שעסוקים בימים אלה בהנגשת מידע על שינויים בתנועת הרכבות לציבור. למרות העומס הכבד ברציפים והלחץ על רכבת ישראל ועל משרד התחבורה - החגיגה צפויה לצאת לדרך כמתוכנן.

במקביל לאירוע, ועדת החקירה לתקלת הרכבת תמשיך לבחון את התאונה שגרמה לכאוס ברכבות. סמנכ"ל הבטחיחות החדש, יוסי בן שמחון, שנכנס לתפקיד פני שבועות ספורים, יעמוד בראש הוועדה לצד מהנדס בכיר מהטכניון. הוועדה תבדוק כיצד רכבת המשא פגעה בכבל החשמלי באזור גנות, וכיצד הפגיעה לא זוהתה במשך דקות ארוכות, עד שהרכבת פגעה צפונה משם, סמוך לנתניה.

