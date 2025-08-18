77 שנה אחרי שהוטבעה: בממשלה מעוניינים לאתר את אוניית אלטלנה

שר המורשת חשף בישיבת ממשלה כי נעשים מאמצים לאתר את האונייה שהוטבעה והופגזה בשנת 1948. שר המשפטים הוסיף כי יש להפוך אותה לסמל

77 שנה אחרי שהוטבעה: מאמצים בממשלה לאתר את "אלטלנה"

שר המורשת עמיחי אליהו חשף אתמול בישיבת ממשלה שמשרדו בוחן כיצד אפשר יהיה לנסות לאתר את האונייה שנורתה על ידי צה"ל מול חופי תל אביב ובהמשך והוטבעה "אלטלנה", כך פורסם היום (שני) לראשונה.

שר המשפטים יריב לוין הסכים כי צריך לאתר את אלטלנה והוסיף כי "יש להפוך אותה למונומנט וסמל לגבורה של הרוויזיוניסטים". השר אליהו הוסיף: "אנחנו עושים מאמצים בכיוון הזה. בינתיים צריך להביא את 'התותח הקדוש' לבית מנחם בגין, שיהיה סמל לאדם שמנע מלחמת אחים".

בשנת 2019, נושא החיפושים אחר האונייה עלה לכותרות, כשמנכ"ל מרכז מורשת בגין, הרצל מקוב, הודיע על כוונת המרכז ורשות העתיקות לחפש בעומק הים אחר שרידי אוניית הנשק.

האונייה ההיסטורית הייתה שייכת לאצ"ל וביוני 1948, במהלך ההפוגה הראשונה במלחמת יום העצמאות, היא הופגזה והוטבעה בידי צה"ל. האונייה נשאה על סיפונה אז כ-900 עולים ומלאי נשק, אך הגיעה לחופי ישראל אחרי הכרזת האצ"ל על התפרקות מנשק והצטרפות לצבא ההגנה לישראל.