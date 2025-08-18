השרה רגב: "אין כאוס תחבורתי, הרכבת ממשיכה לעבוד"

שרת התחבורה ערכה מסיבת עיתונאים ובה בישרה על תחילת העבודות למסילת קריית שמונה-תל אביב. זאת כשברקע, שיבושים משמעותיים בתנועת הרכבת. לגבי האפשרות של העמדה לדין של האחראים לתקלה, השיבה: "נחכה לתחקיר ולממצאים ונקבל החלטה"

שרת התחבורה מירי רגב הציגה היום (שני) במסיבת עיתונאים, את תחילת העבודות למסילת קריית שמונה-תל אביב. זאת, כשברקע המשבר התחבורתי המשמעותי שנגרם עקב פגיעה באחד מכבלי החשמל ברכבת, שגרם לשיבושים בשירותי הרכבת.

השרה התייחסה לתקלה, שגרמה לכאוס של ממש בתנועת הרכבות למשך ימים, וטענה: "אין כאוס תחבורתי, הרכבת ממשיכה לעבוד. הייתה תקלה חמורה שבהחלט צריך לבדוק אותה ולכן מיניתי צוות בדיקה ברכבת".

היא הוסיפה: "אנשי המקצוע פועלים לתקן את התקלה כמה שיותר מהר, צריך לזכור שנושא החשמול לוקח זמן, אנחנו מנסים למנוע מצב שרכבות לא יעבדו ולכן חלק מהחשמול קורה בלילה". לדבריה, היא צפויה לבחון מחר את הנעשה בשטח.

"אין ספק שהתקלה החמורה גרמה לשיבושים בנסיעות", היא גרסה, "לכן יו"ר הרכבת, יחד עם גורמי המקצוע יושבים בודקים. מבטיחה שברגע שנדע מה הממצאים נציג אותם לציבור, מתוך מטרה לא למצוא את האשמים, גם זה חשוב כדי שזה לא יקרה".

לגבי האפשרות להעמדתם לדין של האחראים לתקלה החמורה, הסתייגה: "אני עוד לא יודעת את התוצאות. אם הייתה תקלה במכוון של מישהו - צריך להסביר את זה. אני הייתי בצבא, אני מבינה את חשיבות התחקיר. נחכה שגורמי המקצוע יתחקרו, נשמע את הממצאים ונקבל החלטה".

בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב השרה התייחסה פעם נוספת לתקלה ואמרה: "הייתה ביום חמישי בלילה תקלה חמורה ביותר שגרמה לעצירת תנועת הרכבות לזמן מסוים. קיימנו הערכות מצב כדי להבין מה גרם לתקלה. אני אמורה להיות גם מחר במקום עצמו. נקים ועדת חקירה כדי לבדוק מה קרה, וכדי שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם".

סימני השאלה סביב פגיעת המשא בכבל

יושב ראש רכבת ישראל, משה שמעוני, עסק גם הוא בהשתלשלות האירועים שהובילו לתקלה החמורה: "יש אי בהירות לגבי הסיבה שאותו מטען היה על הרכבת משא".

הוא הסביר: "הרכבת נסעה ופגעה בכבל החשמלי בגנות, באותו רגע חשבו שזה עוד אירוע שקורה במסגרת החשמול. יום קודם, נפלו שאריות של טיל חות'י על החשמול, ולכן חשבו שזה שאריות של הטיל. הרכבת עצרה, בדקו שאין סכנת התחשמלות, ואז הרכבת שוחררה והמשיכה בדרכה. הרכבת קיבלה אישור לנסוע. ידעו שיש תקלה בזמן אמת בגנות - חשבו שזה בגלל שיירי טיל חות'י".

לחגיגה לכבוד הקו החדש, שיגיע עד לקריית שמונה, הגיעו בכירים רבים ברכבת ישראל, בניהם יגאל עמדי, יו"ר הדירקטוריון. עוד הגיעו לאירוע - אנשי מערך הדוברות וההסברה של החברה, שעסוקים בימים אלה בהנגשת מידע על שינויים בתנועת הרכבות לציבור.

במקביל לאירוע, ועדת החקירה לתקלת הרכבת ממשיכה לבחון את התאונה שגרמה לכאוס ברכבות. סמנכ"ל הבטחיחות החדש, יוסי בן שמחון, שנכנס לתפקיד פני שבועות ספורים, יעמוד בראש הוועדה לצד מהנדס בכיר מהטכניון. הוועדה תבחןק כיצד רכבת המשא פגעה בכבל החשמלי באזור גנות, וכיצד הפגיעה לא זוהתה במשך דקות ארוכות, עד שהרכבת פגעה צפונה משם, סמוך לנתניה.