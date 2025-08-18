אנגלמן ייפגש עם רא"ל זמיר כדי להסיר חסמים שנותרו בנוגע לביקורת הצבאית • גורמים בכירים בצבא טרם הסכימו לתאם פגישה עם המבקר, אחרים יגיעו מלווים בייצוג • חלק מהפגישות צפויות להתקיים כבר בימים הקרובים • משפחות "מועצת אוקטובר": "הקימו עכשיו ועדת חקירה ממלכתית"

הביקורת על כשלי 7.10: מבקר המדינה יפגוש גם את הרמטכ"ל

פרסום ראשון: מבקר המדינה ייפגש עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, במסגרת הביקורות על הנושאים שבליבת כשלי 7 באוקטובר בסוגיות מדיניות וביטחוניות. כך פורסם היום (שני) לראשונה בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב. הפגישה עם הרמטכ"ל נועדה להסיר חסמים שנותרו בנוגע לביקורת הצבאית.

עוד ניתן לפרסם כי קצינים בכירים בצבא שהמבקר פנה אליהם ביקשו לדחות את הפגישות בכמה שבועות לפחות כדי להיערך. חלק מהקצינים הבכירים יגיעו כשהם מיוצגים על ידי עורכי דין - וייתכן שכך גם בכירים בדרג המדיני. חלק מהפגישות צפויות להתקיים כבר בימים הקרובים.

מוקדם יותר היום הודיע אנגלמן על התקדמות בחקירת מחדלי 7 באוקטובר, וציין כי בכוונתו להיפגש עם שורת בכירים: ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, הרמטכ"לים הקודמים הרצי הלוי ואביב כוכבי וכן ראש השב"כ לשעבר רונן בר.

"מבקר המדינה לא יכול לחקור מקבלי החלטות"

מ"מועצת אוקטובר" נמסר בתגובה: "משפחות מועצת אוקטובר מתנגדות בתוקף לכל ניסיון לעקוף את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית למחדל ולאסון של השבעה באוקטובר באמצעות מבקר המדינה".

עוד נמסר: "אנחנו, 1,500 משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי שבי ונפגעי הטבח, אומרים זאת בצורה הברורה ביותר: מבקר המדינה אינו תחליף לוועדת חקירה ממלכתית. הוא לא מוסמך, לא עצמאי מספיק, ולא יכול לחקור את מקבלי ההחלטות בממשלה, בקבינט ובמערכת הביטחון כפי שהחוק דורש".

משפחות "מועצת אוקטובר" סיכמו: "הניסיון להסתפק בבדיקות של מבקר המדינה הוא עוד תרגיל במטרה למשוך זמן, לטשטש אחריות ולחמוק מהאמת. אנו עומדים על דרישתנו: הקימו עכשיו ועדת חקירה ממלכתית - כדי למנוע את האסון הבא".