מתקפה בבר אילן נגד אנשי האקדמיה שתמכו במכתב נגד "הרעב בעזה"

150 פרופסורים וחברי סגל בכירים באוניברסיטה יצאו נגד עמיתיהם, לאחר שאלו הצטרפו למכתב ראשי האוניברסיטאות לנתניהו, בו קראו לו "לפתור את בעיית הרעב ברצועה". הם תקפו: "נופלים במלכודת התעמולה של חמאס, שמרעיב במכוון את החטופים"

150 פרופסורים וחברי סגל בכירים בבר אילן תקפו את עמיתיהם באקדמיה שהצטרפו למכתב ראשי האוניברסיטאות לראש הממשלה, בו קראו לו "לפתור את בעיית הרעב בעזה" - כך נודע הבוקר (שלישי) לכאן חדשות.

בקריאה שהוציאו אתמול אנשי האקדמיה, הם ביקרו את הדברים שהובאו באותו מכתב, כמו הטענות על הרעבת תושבי עזה, אותן מגדירים הפרופסורים כ"קמפיין ציני", ומאשימים את חברי הסגל האחרים ב"נפילה במלכודת התעמולה של חמאס".

"תוך כדי שחמאס מרעיב במכוון את החטופים על מנת להפעיל לחץ, הוא מינף את המצב ההומניטרי הקשה ברצועת עזה – מצב לו הוא עצמו גרם וממשיך לגרום – כדי להפעיל קמפיין ציני שמאשים את מדינת ישראל וחיילי צה"ל בהרעבה מכוונת", כתבו אנשי האקדמיה.

"קוראים לעמיתינו ולכלל הציבור לא ליפול במלכודת התעמולה של חמאס, שמתבססת על מידע שהוכח להיות מגמתי ושקרי לפחות בחלקו", המשיכו. "אנו קוראים גם להימנע מקריאות פופוליסטיות וחסרות אחריות, אשר מביאות להקשחת עמדות חמאס ורק מקטינות את הסיכוי להשבת החטופים".

נשיאי האוניברסיטאות קראו "לפתור את בעיית הרעב בעזה", קיש תקף

לפני כשלושה שבועות, חמישה מנשיאי האוניברסיטאות, בהן אוניברסיטת ת"א, העברית והפתוחה, שלחו מכתב לראש ממשלה בנימין נתניהו, ובו קריאה לפתור את "בעיית הרעב הנורא השורר בעזה". לדבריהם, "יש להנחות את צה"ל ושאר כוחות הביטחון להגביר את מאמציהם, ללא קשר לאחריות הכבדה של חמאס וגורמים אחרים, כדי לפתור את הבעיה", נכתב.

הם השוו בין הרעב לעזה לבין השואה שהתרחשה באירופה: "אנחנו צופים בזעזוע במראות המגיעים מעזה. שחרור החטופים וצמצום הפגיעה בחיילינו הם מטרות עליונות, אך כעם שהיה קורבן לשואה הנוראה באירופה, מוטלת עלינו גם חובה מיוחדת לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי למנוע ולהימנע מפגיעה אכזרית וחסרת הבחנה בגברים, נשים וילדים חפים מפשע".

שר החינוך יואב קיש יצא נגד המכתב ותקף את ראשי האוניברסיטאות בחריפות: "במקום להפנות אצבע מאשימה כלפי חמאס, בחרתם להצטרף לקמפיין תעמולה מתוזמר ששהוא מפיץ. אין ולא הייתה מדיניות ישראלית שנועדה 'להרעיב' את אוכלוסיית עזה. כל ניסיון לטעון אחרת, במיוחד על-ידי אנשי אקדמיה בכירים, הוא לא רק שקרי, אלא גם חמור מבחינה מוסרית ומסייע לאויב בעת מלחמה".