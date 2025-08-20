"מחלחלת הבנה שההנהגה החרדית כשלה. אסור לנו להתנתק מהחברה"

הרב רפאל קרויזר טוען שמתחיל שינוי בחברה החרדית, שמאסה בהנהגה שלא מספקת פתרונות ונשענת על רטוריקה מפלגת: "להגדיר את הסיפור של החברה החרדית כאנשים שלא מתגייסים, לא לומדים ולא משכילים - זה חוטא למסורת שלנו"

הרב רפאל קרויזר, מרבני ישיבת "דרך חיים" בגן יבנה, היה מהרבנים הראשונים שקראו לגיוס חרדים אחרי 7 באוקטובר. הבוקר (רביעי) הוא סיפר בכאן רשת ב על השינוי שהוא מזהה בחברה החרדית בצל משבר הגיוס.

למרות ההפגנות והשיח הקיצוני סביב סוגיית הגיוס, הרב קרויזר אופטימי: "ברוך השם אנחנו רואים זרם של בחורים צעירים, איכותיים, שמבינים שאי אפשר להמשיך בדרך הישנה יותר, שצריך לשלב עם לימוד התורה גם שירות לטובת מדינת ישראל. הישיבה שלי הוקמה לפני כבר 12 שנים, אז לא היו בה הרבה בחורים שהגיעו מלב ליבו של העולם החרדי. אחרי המלחמה אנחנו עדים לגידול משמעותי. מגיעים אלינו בחורים שעד היום לא היו מגיעים ומבינים שהתורה צריכה להיות מחוברת לחיים".

כמי שקרא לציבור להתגייס ב-8 באוקטובר, הרב קרויזר לא האמין שכמעט שנתיים לאחר מכן הציבור ימצא את עצמו במצב הנוכחי: "נכון, המספרים עדיין קטנים. אבל יש הבנה שהולכת ומחלחלת שההנהגה החרדית כשלה. יש דיבור מביש של חלק מההנהגה על ירידה מהארץ והרבה בחורים חושבים שזה לא הדרך. ההנהגה פוגעת בבחורים. והם אלה שצריכים לתת פיתרונות, להאיר את הדרך".

השינוי הזה לא יקרה בן לילה, מסכים הרב. אבל לדבריו, לא מדובר בשינוי שחוטא למסורת החרדית: "החברה החרדית היא רצינית, מסורתית ועם ערכים. היא חוששת. היא ניצבת מול משבר שהיא לא הכירה, מול אובדן דרך. השינוי הזה גם דורש חינוך, זה לא מתחיל רק בישיבה. הולך ומתפתח תהליך ארוך ומשמעותי שהפירות שלו מתחילים עכשיו בהדרגה לצאת".

"הסיפור החרדי לא התחיל לפני 20-30 שנה", מזכיר הרב. "להגדיר את החברה החרדית כחברה שלא מתגייסת זה חוטא למציאות. יש הרבה נסיונות להבין מה קרה עם זה בשנות ה-70, אבל בסוף להגדיר את הסיפור של החברה החרדית כאנשים שלא מתגייסים, לא לומדים ולא משכילים - זה חוטא למסורת שלנו. אין לי ספק שאם גדולי התורה היו רואים את ההפגנות האלה הם היו מתביישים".

ישיבת "דרך חיים" היא ישיבת הסדר חרדית. הרב קרויזר מסביר: "ישיבת הסדר חרדית הוא מסלול של שלוש שנים ורק אחר כך מתגייסים. לא חוזרים לישיבה אחרי הגיוס. כבר בישיבה לומדים לשלב תורה עם דרך ארץ. התלמידים משרתים ביחידות טכנולוגיות ובעזרת השם יפתח גם מסלול קרבי. הם מקבלים את החבילה הכי טובה שיש כדי שיוכלו לגדול ולתרום למדינה ישראל".

"אנחנו לא יכולים להתנתק מהחברה", סיכם קרויזר, "ההנהגה לא יכולה ללכת לכיוון של שנאה והסתה נגד מרקם החיים פה. אני חושב שבסוף תהיה קבוצה קטנה שתסתגר בתוך עצמה אבל האנשים הנורמליים, הרגישים, העובדים - יהיו במקום הזה".