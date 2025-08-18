מנהיג הליטאים ללומדי התורה: "אל תתפתו להתגייס בשום צורה"

מנהיג הליטאים ללומדי התורה: "אל תתפתו להתגייס בשום צורה"
הרב דוב לנדו הגדיר את צווי הגיוס לחרדים "גזירה רעה קשה" וקרא לציבור להתנגד: "מי שנעצר - חובתו לא להיכנע"
מחבר ישראל פרקל
  • ישראל פרקל
Getting your Trinity Audio player ready...
מנהיג הציבור החרדי-ליטאי הרב דוב לנדו
מנהיג הציבור החרדי-ליטאי הרב דוב לנדו צילום: עזרא טרבלסי

מנהיג הציבור הליטאי בישראל, הרב דוב לנדו, קרא היום (שני) ללומדי התורה שלא להיכנע למול אכיפת צווי הגיוס שלהם על ידי צה"ל. "מי שנעצר על ידם, חובתו שלא להיכנע ולא להתפתות בשום צורה שהיא ללכת לצבא, רחמנא ליצלן", אמר. 

 

"יש עלינו, לומדי התורה, גזירה רעה וקשה. יהודים רודפים יהודים בגלל לימוד התורה. זו גזירה נוראה, ואנחנו בעוונותינו נמצאים בתוך הגזירה הזאת", הוסיף הרב. 

"לומדי תורת השם וההולכים בדרכה הם המייצגים האמיתיים של היהדות, ואנו מכריזים קבל עם ועולם, לא יתכן שיהודי ייכלא בגלל עיסוקו בתורת השם", הוסיף. "התורה היא המגנה על היישוב היהודי, ורק התורה ולימודה הם זכות הקיום של יהודים בארץ ישראל, בלי התורה אין שום זכות ליהודים בארץ ישראל, ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודים בארץ ישראל". 

את דבריו חתם הרב לנדו במילים: "לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם מלומדי התורה, ויניחו לנו לעסוק בתורה כפי שהיה מאז תחילת השלטון כאן בארץ". 

אתמול הכריז צה"ל על מבצע שבמסגרתו יוכלו עריקים ומשתמטים להתחיל בשירות צבאי באופן מיידי מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם. 

בצה"ל הדגישו כי המבצע מיועד לעריקים ומשתמטים מכלל האוכלוסיות וההרשמה למבצע תתאפשר באמצעות קישור שיישלח לטלפונים הניידים של העריקים.

בהודעת צה"ל נאמר עוד כי באמצעות המבצע "ניתן יהיה להרחיב את בסיס המתגייסים, ובמקביל להסדיר את מעמדם של אלו שהשתמטו מגיוס וחוששים כעת להתייצב לאור ההשלכות המשפטיות הכרוכות בכך".

 

עוד בנושא

הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף: "אסור להאמין לנתניהו, הוא אתיאיסט"

ח

לפחות חמישה חברי קואליציה מתנגדים לחוק פטור מגיוס

תגיות |
בחירת העורכת
  • למרות המלחמה: הסוד ליחסים בין ישראל ומרוקו
    למרות המלחמה: הסוד ליחסים בין ישראל ומרוקו
  • דליה רביקוביץ'
    מה זאת בכלל אהבה? מסע בין שיריה של דליה רביקוביץ'
  • הבלתי מאוזנים
    קייטנות מוזרות ו-WWF: איך לשרוד את החופש הגדול?
  • מכורים לסטוק: הרווחים הגדולים של החנויות שהפכו גם לִמקומות בילוי
    תחליף לסופר: הישראלים התמכרו לחנויות הסטוק
  • ספריה
    כמה מרוויחים סופרים אם אתם שואלים את הספרים שלהם?

אולי יעניין אותך