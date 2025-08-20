"הצצה מרתקת": מטבע זהב נדיר בן 2,200 שנה התגלה בעיר דוד

המטבע עשוי זהב טהור ונושא את דיוקנה של המלכה המצרית ברניקי השנייה. זהו המטבע הראשון מסוגו בעולם שנמצא עד כה בהקשר ארכיאולוגי ברור, ואחד מ-20 הידועים בעולם בכלל

מטבע זהב נדיר בן כ-2,200 שנה הנושא את דיוקנה של המלכה המצרית ברניקי השנייה התגלה בחפירה ארכיאולוגית בחניון גבעתי בעיר דוד שבגן לאומי סובב חומות ירושלים. כך הודיעו היום (רביעי) רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות.

מדובר במטבע בעריך קטן של רבע דרכמה, עשוי זהב טהור (99.3%), המתוארך לשנים 246–412 לפנה"ס – בימי שלטונו של תלמי השלישי, בעלה של המלכה ברניקי השנייה. זהו המטבע הראשון מסוגו בעולם שנמצא עד כה בהקשר ארכיאולוגי ברור, ואחד מ-20 הידועים בעולם בכלל. המטבע יוצג לקהל הרחב בתערוכה שתתקיים בתחילת חודש ספטמבר במסגרת כנס מחקרי עיר דוד.

אזור החפירות בעיר דוד צילום: אסף פרי

המטבע התגלה במהלך סינון דליי העפר בצמוד לשטח החפירה ע"י רבקה לענגלער החופרת בחניון גבעתי: "סיננתי את העפר של החפירה ופתאום ראיתי משהו נוצץ, הרמתי את זה וראיתי שזה מטבע זהב. בהתחלה לא האמנתי למה שאני רואה, אבל בתוך כמה שניות התחלתי לרוץ בהתלהבות בכל החפירה. כבר שנתיים שאני חופרת בעיר דוד ועכשיו זו הפעם הראשונה שאני מוצאת זהב! תמיד היו לידי חופרים שגילו כל מיני ממצאים מיוחדים וכל הזמן חיכיתי שזו תהיה אני - והנה עכשיו הגיע הזמן שלי!".

"המטבע הוא היחיד מסוגו שנתגלה מחוץ למצרים, שהייתה מרכז השלטון התלמי", אמרו ד"ר רוברט קול, ראש ענף מטבעות ברשות העתיקות וד"ר חיים גיטלר, האוצר הראשי של אגף הארכאולוגיה ואוצר הנומיסמטיקה במוזיאון ישראל, אשר חקרו את המטבע.

לדבריהם, "הכתובת היוונית 'ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ' - 'של המלכה', נדירה במטבעות מהתקופה. המלכה ברניקי מופיעה כאן לא כבת לוויה למלך, אלא אולי - בתור שליטה בזכות עצמה. נשים הופיעו לסירוגין על מטבעות השושלת התלמית במשך כמעט 300 שנה (305 עד 30 לפנה"ס), כשהמפורסמת ביותר בהן היתה קלאופטרה. אבל, זהו אחד המקרים הראשונים שמלכה תלמית מופיעה על מטבע עם תואר זה עוד במהלך חייה – דבר שמעיד על עצמאות וכוח פוליטי יוצאי דופן".

מנהלי החפירה, ד"ר יפתח שלו מרשות העתיקות ואפרת בוצר מהמרכז לחקר ירושלים: "העובדה שמטבע זהב נדיר שכזה התגלה בירושלים בתקופה שבה שלטו בארץ שליטי מצרים התלמיים, מספקת הצצה מרתקת למעמדה של העיר באותן שנים וליחסים אפשריים שניהל השלטון בירושלים עם מרכז השלטון של האימפריה, ששלט על המרחב ממצרים. המטבע שהתגלה בעיר דוד נושא עמו משמעות רחבה באשר להתפתחות העיר ירושלים לאחר חורבן הבית הראשון".