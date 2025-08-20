מורה מפ"ת פוטרה לאחר שקיימה יחסי מין עם שני תלמידים 

האישה, מורה לאנגלית בת 43, הודתה כי קיימה יחסים עם התלמידים, כבני 17, בעוד תלמיד שלישי צופה במעשים. לדבריה, היא הייתה בודדה כשבעלה שירת במילואים

בית הדין למשמעת של עובדי המדינה פיטר היום (רביעי) לאלתר מורה שהורשעה בקיום יחסי מין עם שני תלמידים כבני 17 בעוד תלמיד שלישי צופה במעשים.

האישה, מורה לאנגלית מפתח תקווה, הורשעה על פי הודאתה בהתנהגות שאינה הולמת ובהפרת האמון שניתן בה כמורה וכמחנכת. בהליך המשמעתי הסבירה המורה כי הייתה בודדה בעת שבעלה שירת במילואים ועל כן קיימה יחסים עם התלמידים.

בית הדין קבע כי מדובר במעשים יוצאי דופן בחומרתם, המפירים את אמון הורי התלמידים שהפקידו את ילדיהם בידי מורי בית הספר.

עוד נקבע בגזר הדין כי המורה בת ה-43 לא תוכל לעבוד בעתיד במשרד החינוך, וכי בשמונה השנים הקרובות לא תועסק באף משרה בשירות המדינה הכוללת עבודה עם נוער או קטינים.