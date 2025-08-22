בנאי, תושב תל אביב בן 38, נכנס לכינרת ביום רביעי באזור החוף של מוש על גבי סאפ, ולאחר שככל הנראה נפל ממנו - עקבותיו נעלמו

אחרי שלושה ימים: נמצאה גופתו של שלמה בנאי שנעדר בכינרת

שלמה בנאי תושב תל אביב בן 38, אותר היום (שישי) ללא רוח חיים בכינרת אחרי שלושה ימים של חיפושים. על פי הודעת המשטרה, ביום רביעי, בשעות הצהריים התקבל דיווח לפיו הוא נכנס לכינרת באזור החוף של מוש על גבי סאפ ולאחר שככל הנראה נפל ממנו - עקבותיו נעלמו.

במסגרת החיפושים הנרחבים אחריו, פעלו במקום כוחות רבים מהמחוז הצפוני לצד שוטרי יחידת השיטור ימי, צוללנים מיחידת החילוץ והצלה של משטרת ישראל, לוחמי יחידת להב"ה של כיבוי והצלה, מסוק מהמערך האווירי של משטרת ישראל, פקחי איגוד ערים כנרת, כוחות נוספים ומאות מתנדבים.

בסריקות שבוצעו הבוקר על ידי השיטור ימי, הוא אותר ללא רוח חיים וזוהה על ידי בני משפחתו, שנכחו במקום יחד עם כוחות החילוץ החל מיום האירוע ועד למציאתו.

פראמדיק מד"א שקבע את מותו סיפר: "חברנו עם הסירה במזח בחוף כפר נחום. הם חילצו אלינו גבר בן 38 שנמשה מהימה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".