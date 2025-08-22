הטלפון שנגנב ובו זיכרונות מהבנים שנרצחו ב-7.10 - הושב לאביהם

ג'וג'ו רביע, ששכל את שני בניו נועם ויובל, שמר את הזיכרונות מהם על מכשיר טלפון, שנגנב ממנו בתחילת השבוע. כעת, עדכן כי המכשיר הושב לו: "כל ההתגייסות ממש מרגשת. יש לנו מדינה מדהימה. תודה תודה", כתב. המשטרה הודיעה כי עצרה חשוד בגניבת הטלפון

ג'וג'ו רביע, ששכל את שני בניו נועם ויובל ב-7 באוקטובר, הודיע היום (שישי) כי הטלפון שנגנב ממנו, ובו הזיכרונות מבניו שנרצחו במסיבת הפסיידאק - הושב לו. "כל ההתגייסות ממש מרגשת. יש לנו מדינה מדהימה. תודה תודה", כתב. המשטרה הודיעה כי נעצר חשוד בגניבה.

בפוסט בחשבון הפייסבוק שלו סיפר: "לפני שעה התקשר שוטר נחמד וסיפר שמצאו את הטלפון שלי. אז אני רוצה לשבח את המשטרה שעשו מאמצים עילאיים. כל הכבוד. וגם תודה לכל ערוצי הטלוויזיה והרדיו על הפרסום הארצי. לכל החברים בפייסבוק ששיתפו - בסוף הכול עזר".

הפוסט שפרסם ג'וג'ו רביע בחשבון הפייסבוק שלו

מהמשטרה נמסר כי השוטרים עצרו הלילה בחולון חשוד, נתין זר מסודן בשנות ה-30 לחייו, ותפסו ברשותו טלפון נייד שנגנב מאב שכול בטיילת תל אביב. הוא הועבר לחקירה במשטרת לב תל אביב.

הטלפון הנייד של ג'וג'ו, שהכיל את התמונות, הסרטונים וההקלטות שנועם ויובל הותירו מאחור נגנב בתחילת השבוע. "זה לא קל, אני כבר לא אשמע את הקול שלהם בחיים", סיפר אז לכאן חדשות.

"אני מושבניק, ולא רגיל שגונבים דברים", שיתף. "ישבתי לתומי על ספסל בטיילת בתל אביב ושמתי את הטלפון לידי. פתאום האוזנייה שלי צפצפה לי והבנתי שהטלפון לא לידי. הלכתי לחפש אותו באוטו, אבל אשתי אמרה לי שראתה מישהו עובר לידי ופתאום הולך מהר יותר".

הוא אמר: "גנבים. הם פשוט גורמים נזק לאנשים - גונבים ולא יודעים איזה נזק הם גורמים. אולי יש עוד כמוני". ג'וג'ו הגיש תלונה במשטרה והעלה פוסט לרשת, שזכה למאות שיתופים, בו פנה לעם ישראל בבקשה לסייע לו - וכעת הטלפון עם כל הזיכרונות חזר אליו.