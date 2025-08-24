אשר גולדשטיין, בן 88, חולה במחלה סופנית שריצה עונש מאסר בגין רצח אשתו, לבנה גולדשטיין, בשנת 1976 באילת, הודה אתמול כי שנתיים קודם לכן, גרם למותו של בנו סער שהיה אז בן 5. כך הותר היום (ראשון) לפרסום. אחרי ההודאה, הוא נעצר וצפוי לבוא לפני שופט שידון באפשרות להארכת מעצרו.

גולדשטיין רצח את אשתו במוט ברזל ששאל מחברו, הסיע את הרכב שישה קילומטרים צפונית לאילת ואז הצית אותו. הוא ניסה לביים את זירת הרצח כאילו מדובר בתאונת דרכים, אך לבסוף נאשם במעשה ונגזר עליו מאסר עולם.

אתמול הוא הגיע לתחנת משטרה מיוזמתו והתוודה על כך שבשנת 1974 הוא רצח את בנו כשהטביע אותו בים. עם ההודאה, טען כי הגיע "לנקות את מצפונו" ואף ניסה להצדיק זאת בכך שהילד סבל משיתוק מוחין והוא ביצע את המעשה "מתוך רחמים". במקור, נקבע כי סיבת המוות של בנו הייתה טביעה בים.

בשנת 1976 הוגש כתב אישום נגד גולדשטיין, בגין רצח אשתו. בכתבה מאותה השנה נכתב כי במהלך המשפט, הוא הודה בהריגה אך כפר בעבירת הרצח. בשנת 1979 דחה בית המשפט העליון את הערעורים של גולדשטיין ושל ישראל עומרי (שותפו לתיק), ואישר את עונש מאסר העולם שהוטל עליהם.