משפחתו של החייל החטוף נמרוד כהן חשפה תיעוד חדש מחטיפתו

משפחתו של החייל החטוף נמרוד כהן חשפה הערב (שני) תמונות חדשות מסרטון חטיפתו. ויקי, אמו של נמרוד כהן אמרה היום בהצהרה לתקשורת: "לי כאמא לא נותר מה לעשות אלא לצפות בזה בחוסר אונים מוחלט. הסרטון שנציג מזכיר לי את טראומת 7 באוקטובר. ברגע אחד נחשפתי לסרטון שחמאס העלו לרשתות, אני כבר לא אותה האמא".

ויקי הוסיפה במסיבת העיתונאים: "אני שומעת בראש את הצעקות של הבן שלי, מתחנן שאציל אותו. אין לכם זכות למנוע מהבן שלי לחזור. אתם צריכים להתחייב שהעסקה תהיה עסקה כוללת עד שבני יחזור לזרועותיי. הפעם לא נצא לרחובות אחרי שתסכלו עסקה. הפעם כולנו נהיה ברחובות לוודא שלא תסכלו אותה. יחד, נוודא שאף אחד לא מסכל עסקאות. בואו נראה לנבחרי הציבור שלנו את הכוח שלנו יוחד".

אביו, יהודה כהן, הוסיף כי "הסרטון מכין דברים לא נעימים. מתריע לשמחה רוטמן שירד לממ"ד"

בערב צפויה משפחתו של החייל החטוף לחשוף תיעוד חדש. הסרטון, באורך כחצי דקה, הושג בידי צה"ל וניתן למשפחה, שהסכימה להציגו לציבור. ב-4 באוגוסט שיתפה אימו של נמרוד ברשת החברתית X, כי היה אמור להשתחרר מצה"ל באותו היום: "היום זה היכה בי, את רוב השירות שלו הוא עושה בשבי".

לפני כשבוע פורסם סרטון שצולם שבוע לפני 7 באוקטובר. בתיעוד נראים נמרוד וחבריו לצוות הטנק, שנהרגו באותו היום. ציפורה חלפון, יו"ר המתנדבים של האגודה למען החייל, שצילמה את התיעוד סיפרה כי החליטה לנסוע למוצב "הבית הלבן" שסמוך לעזה באופן לא מתוכנן, כדי לעודד את החיילים ביום שישי לפני כניסת שבת. "הם היו כל כך צנועים. הם התביישו לגשת לקחת את החטיפים והפחיות".

"תיעוד מרגש עד דמעות", אמרה מירב דניאל, אימו של החלל החטוף עוז דניאל, "מרגע שקרתה הבשורה הקשה מכל, כל תיעוד הכי קטן וכל חוויה קטנה שהייתה עם עוז, הופכת למשהו מעצים ומרגש. באותה עת גם מתחדד הכאב, שזה משהו שנשאר רק כזיכרון ולא נזכה לחבק אותו".

צוות הטנק של נמרוד כהן, צוות 3, בראשות סרן עומר נאוטרה ז"ל, הוקפץ ב-7 באוקטובר לגדר המערכת בגבול. בצוות היו גם הטען סמל עוז דניאל ז"ל והנהג סמל שקד דהן ז"ל.

טנק צוות 3 בבוקר 7 באוקטובר

אחרי תחקיר ראשוני עלה שהיו כמה וכמה תקלות טכניות בטנק שהובילו לכשל וחטיפת החיילים. הטנק שבו היו חברי הצוות לא נסע בשגרה, אלא שונע באמצעות מוביל לנקודת השמירה.

הטנק שלהם, עלה באש ממטענים וירי RPG סמוך לגדר המערכת סמוך למוצב ה"בית הלבן" ליד קיבוץ ניר עוז, כשלידו תועדו עשרות מחבלי חמאס. התמונה הזאת, של הטנק עולה באש ושל מחבלים שהוציאו את הלוחמים ממנו, הפכה לאחד הסמלים של חוסר האונים והמחדל של צה"ל בבוקר 7 באוקטובר.