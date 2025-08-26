מחלת הצ’יקונגוניה מתפשטת בסין ומטרידה את משרד הבריאות

מחלת הצ'יקונגוניה מתפשטת בדרום סין ובמדינות נוספות כולל מדגסקר, מאוריציוס וסרי לנקה, ומשרד הבריאות צפוי לפרסם בקרוב המלצות לטסים ישראליים, כך פורסם אמש (שני) במהדורת כאן חדשות. המחלה אמנם לא קטלנית, אך עלולה לגרום למחלת חום ולכאבי פרקים שעלולים להימשך אפילו שנים.

צ'יקונגוניה מועברת באמצעות יתושים מסוג טיגריס אסייתי, וזו גם הסיבה שיש חשש שהיא תגיע לישראל ותתבסס כאן. גם בארץ נמצאים יתושים מסוג זה, והם מסוגלים להעביר את המחלה מאדם לאדם, כפי שכבר קרה במדינות באירופה כמו צרפת ואיטליה, שם דווח על העברה מקומית של המחלה.

יתוש שנשא את הנגיף (צילום: AP Photo/Rick Bowmer)





מתחילת השנה אובחנו בישראל בקרב חוזרים מחו"ל ארבעה מקרים של צ'יקונגוניה, 10 מקרים של מלריה ו-35 מקרים של קדחת דנגי - כל המחלות הללו מועברות באמצעות יתושים. עד כה לא תועדה העברה מקומית של הנגיף בישראל, אולם ליתוש הטיגריס האסייתי יש יכולת להעביר את הנגיף ממי שנדבקו בחו"ל ועדיין נושאים את הנגיף בדמם.

המחלה מלווה על פי רוב בחום גבוה וכאבי מפרקים. תסמינים נוספים כוללים כאבי ראש, כאבי שרירים, בחילות ופריחה. המחלה לרוב חולפת מעצמה תוך 7-10 ימים, אך בחלק מהמקרים כאבי המפרקים עלולים להימשך לחודשים ואף שנים. מבוגרים מגיל 65, אנשים הסובלים ממחלות רקע וילודים נמצאים בסיכון גבוה יותר לסיבוכים.

משרד הבריאות צפוי לפרסם המלצות לטסים, ועיקרן - להתגונן ככל האפשר מעקיצות יתושים על ידי ביגוד ארוך, שימוש בתכשירים דוחי יתושים ולינה בחדרים עם רשתות בחלונות. בימים הקרובים צפויות לצאת גם הנחיות לבתי החולים וקופות החולים להגביר ערנות לתסמינים ולעשות בדיקות מתאימות במידת הצורך.

במסמך שפרסם משרד הבריאות נאמר כי נקבות יתוש עוקצות בשעות היום אך גם בשעות החשיכה באזורים מוארים. אין טיפול ספציפי למחלה, ולחולים עם הסתמנות קלינית חריפה ניתן טיפול תומך בלבד. זמן הדגירה של נגיף הצ'יקונגוניה הוא יומיים עד 12 יום ממועד העקיצה.