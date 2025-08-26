שחקן כדורגל לשעבר בליגת העל נעצר בחשד לתקיפת אשתו

על פי החשד, הכדורגלן ששיחק בקבוצות מכבי חיפה ובית"ר ירושלים גרם לאשתו חבלה של ממש. הוא הורחק למשך שבוע מביתו ובכלל זה מאשתו
מעצר, אילוסטרציה
מעצר, אילוסטרציה צילום: דוברות המשטרה

שחקן כדורגל לשעבר בליגת העל, ששיחק בקבוצות מכבי חיפה ובית"ר ירושלים ואף זכה באליפויות ובגביע המדינה, נעצר היום (שלישי) בחשד שתקף את אשתו וגרם לה לחבלות.

לפי בקשת המעצר, מדובר בתקיפה וחבלה של ממש בבת הזוג. שופטת בית משפט השלום בקריות פסקה על הרחקה לשבוע מביתו כך שלא ייצור קשר עם המעורבים ובכלל זה המתלוננת ולא יתקרב אליה מרחק של 200 מטר למשך שבוע, תוך התחייבות עצמית בסך 5,000 שקלים.

בשבוע שעבר נעצר כדורגלן זר שמשחק בקבוצה מהליגה הלאומית, בן 33, בחשד לאונס ואלימות כלפי בת זוגו. החשוד אותר על ידי שוטרי תחנת תל אביב בתום חקירה וסריקה מהירה באזור הזירה. 

