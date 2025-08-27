אלביט שיגרה מצלמה חדשה לחלל: "מערכת מהמתקדמות בעולם"

המצלמה JUPITER שוגרה מבסיס חיל החלל ונדנברג בקליפורניה באמצעות משגר של חברת SpaceX. הנתונים שתפיק המצלמה נועדו לשימוש במגוון רחב של תחומים

מחבר איתי שיקמן

שיגור מצלמה של חברת אלביט לחלל צילום: אלביט

חברת אלביט שיגרה הלילה (רביעי) מצלמת חלל חדשה לחלל. המצלמה, JUPITER (יופיטר), שוגרה על גבי לוויין NAOS (National Advanced Optical System), התומך במגוון רחב של משימות תצפית על כדור הארץ, כולל פעולות צבאיות, ניטור סביבתי ומחקר מדעי.

הלוויין, שיוצר על ידי חברת OHB Italia S.p.A, שוגר הלילה מבסיס חיל החלל ונדנברג שבקליפורניה, ארה"ב, באמצעות משגר Falcon 9, של חברת SpaceX.

המצלמה, שפותחה על ידי חטיבת מודיעין ול"א – אלאופ של אלביט מערכות, היא אחת ממצלמות החלל המתקדמות ביותר בעולם, עם מפתח אופטי גדול במיוחד ועיצוב קל-משקל.

הנתונים שתפיק מצלמת יופיטר מותאמים להשתלבות חלקה עם מערכות הלוויין ותחנות הקרקע, ותואמים למנועי עיבוד תמונה מתקדמים ולמערכות בינה מלאכותית. זאת לצורך הפקת תובנות מבצעיות התומכות בקבלת החלטות מושכלת במגוון רחב של תחומים.

לפי אלביט, מדובר ב"אחת ממערכות התצפית האופטיות החלליות המתקדמות ביותר בעולם".