"לא נהרג מקריסת מבנה, אלא נפל בגבורה בקרב – חשוב שהאמת תיאמר"

לאחר נפילתו של סמ"ל ישי אליקים אורבך ברצועת עזה הודיע צה"ל כי נפל כתוצאה מ"קריסת מבנה". שלושה וחצי חודשים לאחר מכן פרסם הצבא הבהרה לפיה "נפל בקרב גבורה" מפגיעת RPG. אביו, נועם אורבך: "הניסוח הראשוני תיאר אירוע פסיבי, כאילו שיחק שש בש ומבנה נפל עליו. האמת שונה לחלוטין"

נועם אורבך, אביו של סמ"ל ישי אליקים אורבך, התייחס הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב להודעת ההבהרה של צה"ל בנוגע לנסיבות מותו של בנו לפני כשלושה חודשים וחצי בקרב ברצועת עזה.

לאחר נפילתו של סמ"ל אורבך פרסם צה"ל הודעה בה נאמר כי הוא נפל כתוצאה מ"קריסת מבנה". בהודעת ההבהרה של צה"ל נכתב כי הוא נפל "בקרב גבורה" כתוצאה מפגיעת טיל RPG.

נועם אורבך התייחס לדברים בקלמן ליברמן ואמר: "היה חשוב לנו שהאמת תיאמר. שכחנו קצת להתגאות בגבורה. הניסוח הזה הפריע לנו מאוד. זה הפריע גם למפקדים שלו. הניסוח הזה מתאר אירוע פסיבי, טכני, כאילו שיחק שש-בש במבנה והוא קרס עליו. האמת שונה לחלוטין".

נועם אורבך הוסיף: "יש פה סיפור על לוחמים קרביים שלחמו באוויר הפתוח, שהגיבו באומץ, בערבות הדדית ובמקצועיות כדי להציל חיים. יש הבדל עצום בין זה לבין 'קריסת מבנה'".

ישי, מוזיקאי מוכשר שניגן בחצוצרה, גיטרה וקלידים והיה חבר בלהקת "האורבנד", היה נשוי טרי. הוא ואשתו יובל התחתנו רק שלושה חודשים לפני נפילתו. "הם הספיקו להיות בדירה החדשה שלהם אולי חמישה או שישה לילות בסך הכול", סיפר אביו. "איך שאשתי אמרה בלוויה, מהבחינה הזאת הוא הספיק הכול – ללמוד בישיבה, להקים משפחה, ליצור מוזיקה. אבל זה נגדע מוקדם מדי".

בסוף דבריו, ביקש נועם להדגיש פרט נוסף המעיד על המאבק על זיכרונו של ישי: "שמו המלא בברית היה ישי אליקים. אשתו, יובל, דרשה מצה"ל להוסיף את השם 'אליקים' להודעת האבל, כי ידעה כמה זה היה חשוב לו, למרות שזה לא הופיע בתעודת הזהות. גם זה חלק מלספר את הסיפור שלו במלואו".