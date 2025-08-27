משטרת ירושלים סגרה דוכן המכונה "החזרה לתבונה" שהוקם כמענה לדוכנים של תנועת חב"ד. מקים הדוכן הפעיל הפוליטי נאור נרקיס: " למה המשטרה מפעילה כוח נגד מי שרק מדבר בשלווה ברחוב"? המשטרה: הדוכן פונה מחשש לשלום הציבור

המשטרה פינתה דוכן נגד הדתה: "רק לדוכני תפילין יש חופש ביטוי?"

משטרת ירושלים סגרה היום (רביעי) דוכן בשם "החזרה לתבונה", אותו ביקש להפעיל בעיר הפעיל הפוליטי נאור נרקיס. נרקיס מפעיל את הדוכן כמענה לדוכנים של תנועת חב"ד.

בפוסט שפרסם כתב נרקיס: "משטרת ישראל פינתה היום בכוח את דוכן ההחזרה בתבונה שלנו בירושלים. הם החרימו לנו עלוני חזרה בתבונה שמסבירים על גיוס וציונות, החרימו לנו חולצות ולקחו לנו רכוש. גם נתנו לנו דוח".

נרקיס המשיך וכתב: "10 מטר לידינו - עומד דוכן תפילין ללא אישור שהמשטרה לא נגעו בו. ‏למה רק לדוכני תפילין מגיע חופש ביטוי? למה המשטרה מפעילה כוח נגד מי שרק מדבר בשלווה ברחוב?"

ממשטרת ירושלים נמסר: "מתוקף תפקידה של משטרת ישראל לשמירת הסדר הציבורי, ביקשו שוטרים מבעליו של דוכן שהוצב ברחוב יפו לפנותו מחשש לשלום הציבור, זאת בשל ניסיון עבר להפרת סדר שיוצרים דוכן זה ומפעילו.

"לאחר שנתקלו בחוסר שיתוף פעולה מצדו, פעלו מתוקף סמכותם והחרימו את הדוכן וכנגד אותו מפעיל נרשם דו"ח על ידי פקח העירייה בגין הנחת מכשול. נמשיך לפעול לשמירת הסדר ברחבי העיר למען ביטחון ושלום ציבור התושבים באשר הם".